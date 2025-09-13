Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambados replica a Mar que su corrección «tardó 28 días»

González insiste en que renunciaron al ver que la resolución no llegaba y por temas técnicos

Liso González, en el centro, en un pleno de Cambados.

Liso González, en el centro, en un pleno de Cambados. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Lucía Romero

Cambados

El concejal de Cultura de Cambados, Liso González, volvió a defender ayer el proceder municipal con la ayuda de 96.000 euros para «Xoubiñas». Lo único que le reconoce a la Consellería do Mar es que abrieron su resolución con el plazo de justificación corregido el día 1, justo cuando tenía que haber empezado la ludoteca, y se lo habían enviado el viernes 29.

«Que me digan que teníamos margen para hacer el programa, ellos que tardaron 28 días en corregir el error y que nosotros, en siete horas, pusiéramos en firme todo con la empresa para empezara ese día, es de chiste. Renunciamos el jueves porque era inviable ante la falta de respuesta por su parte» .

Y en cuanto a la prórroga, dijo: «Nos la comunicaron verbalmente, nunca por escrito y ningún técnico en ningún Concello genera crédito en base a supuestas posibilidades comunicadas por teléfono».

