Las biotoxinas mantienen cerrados una treintena de polígonos bateeiros
La situación tiende a mejorar en al ría de Vigo
El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) autorizó ayer la apertura de los polígonos bateeiros Baiona A, Redondela B, Redondela C, Redondela D y Redondela D.
Quiere esto decir que en la actualidad hay una treintena de polígonos cerrados: seis de los doce existentes en la ría de Vigo, los ocho de la pontevedresa, los cuatro de Muros-Noia, el de Camariñas y una docena en Arousa.
En este caso están temporalmente inoperativos el Ribeira B, Ribeira C, Pobra H, Cambados B, Cambados C (Norte y Sur), Cambados D y los polígonos Grove A, C1, C2, C3 y C4.
Esto es tanto como decir que, a causa de las biotoxinas, actualmente solo se puede extraer mejillón de los polígonos Vilagarcía y de buena parte de los Pobra.
