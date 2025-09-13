Abren vista oral a dos hombres a los que incautaron un kilo de cocaína en el interior del coche

Dos vilagarcianos se sentarán el lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusados de un delito contra la salud pública después de ser sorprendidos con un kilogramo de cocaína y 753 gramos de cannabis en el interior de su vehículo.

Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2023 en la calle Valladares de Vilagarcía, donde la Policía Nacional localizó a los dos hombres con las dos sustancias cuyo destino sería la comercialización. El cannabis, estima el escrito de Fiscalía, habría alcanzando en el mercado ilícito un precio de 5.068 euros, mientras la cocaína, superaría los 100.000.

Para el Ministerio Fiscal procede imponer a cada uno de los encausados una pena de siete años de prisión y una sanción de 425.584 euros por un doble delito contra la salud pública : tenencia de sustancias estupefacientes de notoria importancia que causan grave daño a la salud (cocaína) y tenencia de sustancias estupefacientes de las que no causan grave daño a la salud (cannabis).

Además, también solicita la destrucción de la droga intervenida y el comiso del vehículo utilizado por los dos individuos, un Audi TT.