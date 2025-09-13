28 de septiembre: nueva fecha para los conciertos del Folk no Alobre

El Folk no Alobre cuenta con una nueva fecha de celebración, el próximo domingo 28, adelantando los conciertos a las 17.00 horas.

«Tuvimos que reorganizar las actuaciones y el cambio de fecha, pero finalmente contaremos con todos los grupos que estaban ya anunciados», justifica Daniel Abad, de la asociación Pés de Barro.

El certamen se mantiene en O Castriño, aunque en caso de lluvia, se trasladará a la plaza de A Peixeria.

La jornada arrancará con una visita guiada por el castro y el parque Valdés Bermejo desde las 11.00 horas a cargo de Xurxo Souto y el grupo tradicional Os demos da petaca e guía. Para esta actividad no es necesario hacer reserva y las plazas son ilimitadas.

Las Armadanzas Montse Rivera y Mercedes Prieto, que presentarán «Bailando coa lingua» durante la sesión vermú desde las 13.00 horas.

A continuación, tendrá lugar un almuerzo popular con un espacio que contará con mesas y sillas amenizado por grupos tradicionales. Por la tarde habrá un taller de iniciación al baile tradicional gallego con Rosa del Pombal.

Los conciertos arrancarán a las 17.00 con Pandereteiras Pésdebarro, «un grupo nacido del curso de percusión tradicional impartido por la asociación», explican desde la organización del evento. Acto seguido Os demos da petaca demostrarán sus dotes con la música tradicional y la importancia que le dan a las variedades dialectales del gallego.

El siguiente turno será para Abril, una propuesta contemporánea que utiliza instrumentos de música tradicional para poner en valor la música gallega. También actuará Malvela, que cuenta con un repertorio compuesto por muiñeiras, jotas o rumbas.

El cierre será para Davide Salvado y Fransy González, que harán «un viaje al alma de la tradición gallega con voces y percusiones», según explican ellos mismos.