Vilaxoán vibra con el Revenidas

Vilaxoán acogió a varios miles de personas durante la primera jornada del Revenidas.

La tarde se estrenó con el ya habitual show de una discoteca móvil a las 17.50 horas, que repitió a las 22.45 horas y vuelve a saltar por partida doble al escenario hoy a las 16.30 y a las 21.00 horas.

Durante las últimas horas de luz se alternó lo gallego con lo internacional. Las actuaciones de Hugo Guezeta y The Rapants compaginaron a las mil maravillas con el grupo neozelandés Dick Move y la banda sueca The Baboon Show, demostrando así la riqueza cultural del certamen.

Vista general del público. / Iñaki Abella

La recta final del primer día comenzó con el rock de los bosnios Dubioza Kolketiv, que acumulan más de 250.000 oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify.

Les siguieron Sanguijuelas del Guadiana y Búhos, extremeños y catalanes, respectivamente. Los últimos fueron uno de los más esperados de la noche.

Acumulan cerca de 400.000 oyentes en la mencionada plataforma. El dúo Galician Army puso fin a la velada con su espectáculo.

Muguruza, protagonista total

Esta tarde los asistentes al Revenidas podrán disfrutar de varios de los shows más llamativos del festival. Fermín Muguruza, Talco, Baiuca y Sés encabezan el cartel de la segunda jornada de música en Vilaxoán.

El cantante guipuzcoano llega tras su paso por varios de los recintos más importantes del panorama nacional como el Movistar Arena (Madrid), el Palau Sant Jordi (Barcelona) o el Reale Arena (San Sebastián), donde realizó «una actuación histórica» el pasado junio

Un grupo de amigos, antes de los conciertos. / Iñaki Abella

En Vilagarcía ofrecerá su último concierto en Galicia de su gira conmemorativa por su cuarenta aniversario.

La tarde arrancará con Seitura y J Martina, punk rock del Val Miñor y pop electrónico directo desde el norte.

Más tarde, se subirá al escenario Galicia la cantautora coruñesa Sés, uno de los momentos más destacados del festival.

Antes del salto de Muguruza a las tablas, actuarán nueve barcelonesas bautizadas bajo el nombre de Les Testarudes «con una propuesta a caballo entre el rocksteady y el reggae», explican.

También desde Barcelona llega el dúo de electropop Svetlana, formado por Júlia Díaz y Roc Bernadí.

El tramo final la protagonizarán tres conciertos estrella. A las 23.40 horas será el turno de Sons of Aguirre & Scila, una formación surgida de la fusión de dos grupos valencianos con la voluntad de denunciar injusticias sociales, políticas y económicas.

A continuación, representando a Galicia, llega, en su mejor momento, el cantante catoirense Baiuca, que disparó su disco «Barullo» en las listas de los mejores álbumes durante su salida.

Para cerrar la noche de hoy, aterriza desde Italia Talco, en una nueva visita al Revenidas.

La banda de ska-punk es conocida «por su potente fusión de ritmos enérgicos, letras comprometidas y espíritu antifascista», relatan desde la organización sobre el grupo que cerrará la segunda fecha del festival.