Vilagarcía paga su deuda con el baloncesto femenino

El pabellón Sara Gómez de Vilagarcía acogerá el I Torneo EncestaRías Women, que se celebrará el día 28 con los encuentros entre el Ensino de Lugo y el Barcelos (17.00 horas) y entre el Mariscos Antón Cortegada y el Maristas de A Coruña (19.00 horas). El torneo se presentó ayer en el Concello, con la presencia de los organizadores del EncestaRías, nacido en Vilagarcía pero asentado desde hace algunos años en Pontevedra, y del alcalde del municipio, Alberto Varela. El primero de los encuentros será entre dos equipos de las máximas categorías de España y Portugal, mientras el segundo permitirá ver en acción a dos equipos que quieren ser protagonistas en la LF-2 esta temporada. Además, será la primera vez que se pueda ver al Cortegada con todas sus integrantes.

Una de las grandes novedades será que los socios de los dos clubs de baloncesto de la ciudad que militan en ligas nacionales (Cortegada y CLB) podrán acceder al pabellón de forma gratuita, mientras el resto abonarán cinco euros con derecho a participar en los diferentes sorteos que se organizarán durante la celebración del evento». Tanto Diego Doval como Iván Villar, organizadores del evento, salientaron que este torneo es «un homenaje a todas las mujeres que forman parte de la historia del baloncesto en la ciudad», además de que servirá para «reforzar la identidad y conexión del EncestaRías con la ciudad de Vilagarcía, ya que el masculino tuvo que llevarse a Pontevedra por cuestiones de aforo, pero el proyecto nació en esta ciudad y siempre estará ligado a ella».

En la presentación también participó Lola Oliveira, que ejercerá como la primera madrina del torneo, algo que reconoció que «me ilusiona; esta iniciativa me ha hecho retroceder a mis años como deportista». La organización la escogió como un símbolo del baloncesto, deporte al que Oliveira siempre ha estado ligada, como jugadora, organizadora y hasta madre de deportistas».

Por su parte,, el alcalde reconocía que con este torneo «Vilagarcía salda una deuda con el baloncesto femenino para acoger una nueva pata del EncestaRías, una forma de seguir fomentando el deporte femenino que tan buenos resultados regaló a esta ciudad». No en vano, el Cortegada ha sido el único club vilagarciano que llegó a disputar una competición europea, llevando el nombre de la ciudad por todo el continente.