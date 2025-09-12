La vendimia de Rías Baixas recibe a cinco prescriptores

Cinco prescriptores estadounidenses recorren la vendimia en Rías Baixas. Han participado en una charla de introducción y una cata en la sede del Consello Regulador. «Ya han visitado un total de diez bodegas de diferentes tamaños», indican desde la organización.

Durante su visita han alabado el trabajo que se realiza desde las bodegas de Rías Baixas a través de los técnicos de campo, controlando y asesorando a los propietarios de cada parcela.

«Se han sorprendido mucho con los tintos de Rías Baixas», aseguran, augurándoles «un buen futuro en sus mercados». No todo ha sido vino, también han tenido tiempo de disfrutar de la gastronomía local visitando diferentes lugares de la provincia.

Esta situación refleja la importancia de los Estados Unidos, que es «el primer mercado exterior de Rías Baixas desde siempre, representaron más del 35 por ciento del total de las ventas de 2024», aseguran.

Actualmente son 88 las bodegas de la denominación quevenden en este mercado.