Un tercio de los Concellos de Arousa exceden el plazo de 30 días para pagar a proveedores

Un tercio de los municipios de Arousa incumplieron el plazo máximo legal de pago a proveedores durante el segundo trimestre de este año, según el balance de morosidad publicado ayer por el Ministerio de Hacienda. En concreto, la ley establece que las administraciones públicas deben pagar a las empresas por los servicios recibidos en un plazo máximo de 30 días, pero entre abril y junio pasados cuatro municipios arousanos incumplieron esta norma. Fueron los de Valga, Cambados, Ribadumia y Vilanova. También se excedió la Mancomunidade do Salnés.

En concreto, Vilanova tardó casi 95 días de media en pagar sus facturas durante el anterior trimestre; el periodo medio de pago de Ribadumia fue de 78 días; el de Cambados, de 54; y el de Valga, de 48 días. La Mancomunidade, por su parte, estuvo abonando el importe de las liquidaciones a una media de 67 días desde la recepción de las facturas.

En la otra cara de la moneda, el Concello más cumplidor es el de Meaño, que de media tarda poco más de un día en pagar las facturas, y que a 30 de junio no tenía en sus cajones ni un solo recibo pendiente de abonar.

En el caso de Vilagarcía, cerró el trimestre con un periodo medio de pago de 29,93 días (rozando el incumplimiento de la norma), y recibos pendientes de pagar por valor de millón y medio de euros.

Aumenta la deuda

Hacienda hizo públicos ayer los datos del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP) de las administraciones locales correspondientes al segundo trimestre de este ejercicio. Los municipios de O Salnés y Ullán acumulaban a 30 de junio facturas pendientes de pagar por valor de 7.414.600 euros.

Esta cifra es sensiblemente superior a la del primer trimestre. A 31 de marzo, la deuda con proveedores total ascendía a 7.175.500 euros, lo que supone casi 240.000 euros menos que la actual.

Y es necesario tener en cuenta que en el balance de Hacienda del primer trimestre figuraba el Concello de Catoira, con una deuda de casi medio millón de euros, y sin embargo este municipio ha desaparecido del informe correspondiente al periodo abril-junio. En consecuencia, el incremento de la deuda total de los municipios de Arousa sería mucho mayor en este segundo trimestre si se hubiese contabilizado también al municipio de Catoira.

Por Ayuntamientos

Vilagarcía es el municipio que tenía la mayor deuda acumulada con proveedores a finales de junio pasado. En concreto, estaba pendiente de amortizar 1,5 millones de euros, medio millón más que en el balance de marzo. Su periodo medio de pago fue de 29,9 días.

Vilanova tiene la segunda mayor deuda total (1,2 millones de euros), y un periodo medio de pago de poco más de tres meses. Su deuda con proveedores en marzo era de 630.000 euros. Ribadumia es otro de los municipios arousanos que exceden el millón de euros de pagos pendientes (unos 300.000 euros más que en marzo), y estuvo abonando las liquidaciones a 78 días vista.

La deuda con las empresas también supera el millón de euros en Cambados (1,1 millones), aunque en su caso bajó el importe total en 500.000 euros con respecto a marzo. Eso sí, su PMPP empeoró mucho, pasando de los 13 días de media de principios de año a los 54 días del periodo abril-junio.

Hay que tener en cuenta que en este balance del Ministerio nunca aparece el Concello de A Illa, y en esta última publicación de 2025 tampoco lo hace el de Catoira. Precisamente, el Ayuntamiento vikingo empezó este curso como uno de los que más tardaban en pagar, ya que en su caso la demora media se aproximaba a los cinco meses (139 días).

Los más diligentes son Meaño (1,20 días), Pontecesures (12), O Grove (18), Sanxenxo (23) y Meis (24 días).