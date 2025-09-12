Retenciones en la AG 4.1 tras un accidente de tráfico
Meis
Un accidente en el kilómetro 4 de la AG 4.1 dificultó ayer el tráfico durante parte de la tarde. Los hechos ocurrieron sobre las 17.10 horas, cuando el conductor de un vehículo perdió el control y se acabó estrellando con la mediana. En un primer momento, las personas que alertaron al 112 hablaban de un atrapado ven el interior del coche, aunque unos minutos después era el propio conductor el que alertaba de que se encontraba bien y no necesitaba atención médica, pero que el vehículo había quedado ocupando la calzada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- Perico Delgado descubre los encantos de las Rías Baixas
- Preocupación vecinal por las peleas en Vilagarcía
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- Vecinos al rescate de un pequeño gato atrapado en un garaje en Os Duráns
- San Mauro Velatorios avanza en las obras del nuevo tanatorio de O Grove
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma