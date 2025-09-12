Retenciones en la AG 4.1 tras un accidente de tráfico

Un accidente en el kilómetro 4 de la AG 4.1 dificultó ayer el tráfico durante parte de la tarde. Los hechos ocurrieron sobre las 17.10 horas, cuando el conductor de un vehículo perdió el control y se acabó estrellando con la mediana. En un primer momento, las personas que alertaron al 112 hablaban de un atrapado ven el interior del coche, aunque unos minutos después era el propio conductor el que alertaba de que se encontraba bien y no necesitaba atención médica, pero que el vehículo había quedado ocupando la calzada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación.