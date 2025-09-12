Proyectan un viñedo sostenible de una hectárea en Cambados

La Xunta está tramitando la evaluación ambiental de un proyecto para la plantación de un gran viñedo de albariño en la zona costera de O Facho, en Cambados. La superficie supera los 10.000 metros cuadrados y seguirá el modelo de agricultura regenerativa, gestionándolo de manera sostenible en todos sus aspectos, incluido el control de plagas.

Más concretamente, se está tramitando la transformación de seis parcelas que actualmente son de uso forestal al agrícola. El proyecto está promovido por la bodega Casa Montepío, adscrita a la DO Rías Baixas, y seguirá el sistema de producción del emparrado tradicional.

Y es que la firma se ha hecho con propiedades que suman más de una hectárea y que están situadas en esta orilla de la ría de Arousa, dentro del espacio protegido del complejo intermareal del Umia. Además, contempla la eliminación de buena parte de la masa vegetal que las ocupa actualmente y que se trata, mayormente, de repoblaciones de pinos y eucaliptos. De ahí la obligación de someterlo a este trámite autonómico.

En su memoria, elaborada por un ingeniero forestal, señala que el uso agrícola de este espacio, y el vitivinícola que se pretende, «es compatible con la protección del entorno» y «no genera un impacto ambiental significativo no mitigable». Asimismo, destaca que se tratará de un «sistema de producción vitivinícola sostenible» mediante labores de la llamada agricultura regenerativa porque «protege el suelo, mejora la biodiversidad y reduce la presión sobre los recursos hídricos».

Esto conlleva la realización de determinadas prácticas. Así, según el mismo documento, se mantendrán las cubiertas vegetales, se dejarán los matorrales existentes de mayores interés ecológico y se realizará una revegetación con especies autóctonas, con el fin de atraer polinizadores y para que actúen como barrera natural contra vientos y plagas, además de instalar cajas nidos para promover el anidamiento de aves insectívoras.

A este respecto, una cuestión que genera preocupación social por el uso de químicos, el proyecto plantea un control integrado de las enfermedades que puedan afectar a la vid, «reduciendo el uso de productos fitosanitarios», apostando por el control biológico mediante, entre otras cosas, la biodiversidad funcional. Esto es, favorecer el equilibrio natural, favoreciendo la presencia de los enemigos naturales de las plagas.

Asimismo contempla la utilización del compostaje para mejorar la fertilidad y evitar la erosión, además de evitar labranzas profundas y fomentar la microbiota del suelo. Incluso establece su apuesta por la adquisición de productos necesarios a granel en lugar de los envasados, que generan más residuos.