El PP denuncia el abandono de las calles del barrio de A Lomba

El Partido Popular carga contra el grupo de gobierno de Vilagarcía por el «abandono» al que está sometiendo al barrio de A Lomba, con calles como la Arousa «llenas de maleza, llegando a superar el metro de altura», explica Ana Granja. Los vecinos han trasladado a la formación que «nunca han visto el barrio tan abandonado», un testimonio que para los populares demostraría que al gobierno local «le da igual el malestar de los vecinos y las dificultades que la falta de mantenimiento les provoca».

Desde el PP lamentan que «este sea la manera de actuar del concello», al que acusan de tener abandonado al conjunto del municipio. «Da igual que vayas a una parroquia o a las zonas periurbanas, la maleza invade caminos, carreteras y aceras y el abandono es evidente. No les preocupa el mantenimiento de Vilagarcía», critican.

Resaltan también que el asfaltado en muchas calles de A Lomba se encuentra en mal estado, como ocurre en las calles Pepín, Arousa, Vella y alrededores, «con agujeros y baches en la calzada, lo que resulta perjudicial para el tránsito de vehículos».