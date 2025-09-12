Parquistas anuncia otra denuncia judicial por el conflicto con el convenio de la lonja

El conflicto abierto entre la cofradía y la OPP89 Parquistas de Carril por el convenio por las ventas en la lonja se recrudece. Esta organización anunció ayer una nueva acción judicial; la interposición de una querella ante el Tribunal de lo Penal de Vilagarcía contra el patrón mayor por presuntos delitos de administración desleal y prevaricación.

El origen de estas discrepancias está en la reclamación de 100.000 euros por parte del pósito al considerar que la entidad los cobró indebidamente por titulares de viveros que no pertenecían a ella. Todo ello en virtud de un convenio que se iba renovando desde 2006 y que contempla entregarle a la OPP89 un 2% de las ventas en la lonja carrilexa.

Además, bajo este argumentario, dejó de hacerle abonos a partir de octubre de 2024 y el colectivo de José Luis Villanueva lo denunció en el juzgado al considerar que el dinero les pertenece. Así, llega esta nueva denuncia dirigida en concreto contra Javier Quintáns, acusándole de una «apropiación de los fondos no ya de la OPP, sino de los asociados a la misma».

No obstante, ahora que están vendiendo a través de la rula de Vilaxoán se ha abierto otro frente.

El pósito le envió un requerimiento reclamándole por incompatibilidad, pero Parquistas se remite a un escrito que le remitió en agosto, señalando que denunciaba el convenio y entendía que quedaba exonerado de la obligación de vender en Carril a partir del 11 de agosto de este año. Así, la organización se niega a entregarle indemnización alguna.

Y es que, como ya hizo a finales de 2024, cuando se inició el conflicto, insiste en que fue el pósito quien «dejó de cumplir las condiciones recogidas en sucesivos convenios». De hecho, lo señalan como motivo para dar por rescindido el acuerdo.