Parquistas anuncia otra denuncia judicial por el conflicto con el convenio de la lonja
La organización insiste en su derecho a recibir el 2% y se querella contra el patrón de la cofradía, acusándole de «apropiarse de fondos» de sus socios
Lucía Romero
El conflicto abierto entre la cofradía y la OPP89 Parquistas de Carril por el convenio por las ventas en la lonja se recrudece. Esta organización anunció ayer una nueva acción judicial; la interposición de una querella ante el Tribunal de lo Penal de Vilagarcía contra el patrón mayor por presuntos delitos de administración desleal y prevaricación.
El origen de estas discrepancias está en la reclamación de 100.000 euros por parte del pósito al considerar que la entidad los cobró indebidamente por titulares de viveros que no pertenecían a ella. Todo ello en virtud de un convenio que se iba renovando desde 2006 y que contempla entregarle a la OPP89 un 2% de las ventas en la lonja carrilexa.
Además, bajo este argumentario, dejó de hacerle abonos a partir de octubre de 2024 y el colectivo de José Luis Villanueva lo denunció en el juzgado al considerar que el dinero les pertenece. Así, llega esta nueva denuncia dirigida en concreto contra Javier Quintáns, acusándole de una «apropiación de los fondos no ya de la OPP, sino de los asociados a la misma».
No obstante, ahora que están vendiendo a través de la rula de Vilaxoán se ha abierto otro frente.
El pósito le envió un requerimiento reclamándole por incompatibilidad, pero Parquistas se remite a un escrito que le remitió en agosto, señalando que denunciaba el convenio y entendía que quedaba exonerado de la obligación de vender en Carril a partir del 11 de agosto de este año. Así, la organización se niega a entregarle indemnización alguna.
Y es que, como ya hizo a finales de 2024, cuando se inició el conflicto, insiste en que fue el pósito quien «dejó de cumplir las condiciones recogidas en sucesivos convenios». De hecho, lo señalan como motivo para dar por rescindido el acuerdo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- Perico Delgado descubre los encantos de las Rías Baixas
- Preocupación vecinal por las peleas en Vilagarcía
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- Vecinos al rescate de un pequeño gato atrapado en un garaje en Os Duráns
- San Mauro Velatorios avanza en las obras del nuevo tanatorio de O Grove
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma