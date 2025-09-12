Los parques de bomberos de O Salnés reciben a ocho nuevos profesionales

El Consorcio contraincendios de Pontevedra ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) que supondrá la contratación de ocho efectivos para los parques de O Salnés. Próximamente convocará el concurso oposición para su selección y la previsión de este organismo adscrito a la Diputación y participado al 50% con la Xunta, es que estén trabajando en 2026.

El comité de personal indica que estas incorporaciones «suplementarán» la bajada de horas vigente después que su reconocimiento como empleados públicos redujera el total de 1.800 a 1.642. De hecho, considera que «a medio plazo» será preciso realizar más contrataciones, pues aún así ve justo el plantel: «Realmente, la situación quedaría como estábamos antes, con la privatización».

Cabe recordar que esta circunstancia ya se está notando porque las plantillas están alcanzando el máximo total de horas extraordinarias anuales y la decisión del Consorcio ha sido realizar cierres puntuales de los parques.

Detalles

Actualmente está negociando con el organismo público algunos «flecos» de las bases definitivas que regirán el proceso de selección de 17 plazas: 16 mediante la OEP de 2025 y una a través de la de 2024.

Están prácticamente listas, seguirían un modelo similar a las ya presentadas por el consorcio de Lugo y supondrán la contratación de cuatro bomberos por cada parque del consorcio pontevedrés: Vilagarcía, Ribadumia, Bueu y O Porriño. Quedaría una plaza cuyo destino aún está por designar. También se convocan dos de sargento, que elevaría el número de jefes de estación de los tres presentes a los cinco. Actualmente los de O Salnés tienen un sargento y está por ver si contaría con otro a mayores.

Las contrataciones forman parte de la nueva situación del Consorcio, después de su conversión en un servicio de gestión pública en lugar de una concesión, que durante años mantuvo en pie de guerra a los trabajadores por las condiciones laborales y de medios. De hecho, hay en vigor un proceso para la mejora y modernización de la red de parques por deficiencias que no fueron subsanadas. Está valorado en más de tres millones de euros y se está con la redacción de los proyectos de ejecución.