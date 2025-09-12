O Grove replica a los vecinos que Hortos es el «único paso viable y rápido para el bus escolar»

El Concello de O Grove justifica el paso del autobús escolar por la calle Hortos y ayer mismo colocó una excepción en la señal que les prohibe el paso a estos vehículos y a cualquier otro con más de 3.500 kilos de peso.

Fue después de que los residentes en la zona iniciaran una serie de protestas por la entrada de vehículos pesados por esta calle estrecha y carente de aceras, centrándose en cortar el acceso del transporte escolar por tener un horario establecido.

Una acción que causó «sorpresa» al alcalde, Jose Cacabelos, quien aseguró que la única queja conocida es la del paso de peatones que no se repuso y que van a estudiar, según anunció. En cuanto al resto, le parece que este proceder «está de fuera de lugar» y lamentó que en su día «hubo que hacer retranqueos que no se hicieron y la calle tiene el ancho que tiene».

Con todo, defendió el paso del autobús escolar por este lugar por ser la «alternativa más viable y rápida» desde el cambio de sentido de Alexandre Bóveda. «Lleva dos años circulando por ahí, por la mañana y por la tarde, y solo supone tres o cuatro minutos de tránsito. En todo este tiempo no recibimos ni una queja ni hubo ningún percance», declaró.

Destacó que es el recorrido acordado con la Consellería de Educación, pero sobre todo insistió en que no hay otra posibilidad. Según el regidor, los autobuses no tienen giro suficiente en Terra de Porto para volver a las calles principales y no pasar por Hortos «supondría una maniobra más peligrosa o prolongar el trayecto de los autobuses en 15 o 20 minutos más».

Cacabelos también expuso que son conscientes de las características del estrecho vial y que circulan «a baja velocidad».

Y en cuanto al proyecto previsto para esta calle, indicó que espera tenerlo adjudicado a finales de septiembre y reunirá a los residentes para explicarlo, aunque ayer recordó que incluye unas sendas peatonales, que no aceras, que ya conocen los afectados y ven insuficientes.

De hecho, a pesar de todo, ayer mantenían su idea de seguir con las protestas, asegurando que también hay otros vehículos pesados que incumplen.