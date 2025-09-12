Las cofradías se revelan contra las exigencias de Capitanía y el ISM

Las nuevas exigencias de Capitanía Marítima y de las direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (ISM) protagonizaron el último encuentro de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, donde los patrones mayores mostraron su malestar con la advertencia de que no se permitirá el enrole de las tripulaciones sin tener la formación sanitaria correspondiente, ni se autorizará el despacho de embarcaciones con solo la presentación de la solicitud de revisión de los botiquines.

Los patrones son conscientes de que se debe cumplir la legislación vigente, pero critican al ISM y a las capitanías que «hasta ahora, valía con presentar un justificante de estar anotado en un curso de obtención o actualización del certificado de dicha formación, dado que muchas veces, la impartición de estas acciones formativas, competencia del propio ISM, no están a disposición de los profesionales incluso durante meses, tiempo durante el que se le impide faenar a muchas embarcaciones y que dejarán de percibir ingresos por su actividad».

El nuevo reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima entró en vigor el pasado 15 de agosto, siendo de obligado cumplimiento utilizar la aplicación para el despacho digital de las embarcaciones y los enroles o desenroles de la tripulación. «Nadie está en contra de la implantación de estos avances tecnológicos y de agilizar los procesos de tramitación documental, pero este nuevo mecanismo va a suponer mayor carga de trabajo para las cofradías, ya que las empresas armadoras de pesca artesanal y marisqueo gestionan todos sus expedientes administrativos a través de estas entidades», explican. También lamentan que no se le reconozca a los pósitos su capacidad, operatividad y diligencia, ni que se valoren como deben.

En la reunión, los patrones también lamentaron los ataques «desafortunados» que se están lanzando desde diversas entidades a las cofradías. Esos ataques llegarían de asociaciones de depuradores-comercializadores, quienes «con su cabezas privilegiadas critican nuestro modelo de trabajo y gestión, con el único objetivo de obtener protagonismo o de instar cambios en las zonas intermareales que son de explotación de los mariscadoras, con la implantación de modelos de cultivo en régimen de concesión, pero en manos de empresas privadas». Señalan que «incluso se atreven a manifestar que las cofradías deberían depender menos de las subvenciones, «cuando las empresas que regentan acceden de forma habitual a líneas de ayudas en todas las convocatorias». Mantienen que «sabemos quienes son los que atacan siempre con cobardía y se esconden en el anonimato, pero desconocemos si lo hacen a título personal o en nombre de su asociación, opción esta última de la que en ningún caso son merecedores la gran mayoría de los compradores de marisco, que cuentan con una trayectoria ejemplar y de respeto».