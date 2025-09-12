La Cofradía de Cambados recibe 110.000 euros para modernizar su flota

La cofradía de Cambados ha recibido una subvención de 110.000 euros para la compra de un camión isotermo gasificado con etiqueta ECO y dos motores fueraborda más eficientes para embarcaciones de vigilancia, lo cual permitirá «mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones contaminantes y optimizar la seguridad».

Así lo indica el GALP Ría de Arousa en su resolución, pues se trata de una de las ayudas concedidas a través de esta entidad y procedentes de fondos europeos y de la comunidad autónoma. Con ella, el Pósito tendrá un nuevo camión isotermo que disminuirá el uso de combustibles fósiles y «garantizará una mejor conservación térmica y reforzará la seguridad alimentaria». Además, este incorporará «sistemas avanzados de seguridad para operarios y viandantes».

En cuanto a los motores, también ayudarán a reducir el consumo y a cumplir con las normativas de emisiones y contaminación acústica, siempre según la resolución del GALP.

La ayuda de 110.000 euros debe estar ejecutada en octubre de este año y cubre el cien por cien del coste de las adquisiciones. «Con estas mejoras, la Cofradía apuesta por la sostenibilidad y la innovación en el sector pesquero» y «mejora sustancialmente la operativa diaria».