La Cofradía de Cambados recibe 110.000 euros para modernizar su flota

El GALP otorga una ayuda al pósito para la adquisición de un isotermo y motores fueraborda más eficientes

Sede de la cofradía de Cambados. / Noé Parga

Lucía Romero

Cambados

La cofradía de Cambados ha recibido una subvención de 110.000 euros para la compra de un camión isotermo gasificado con etiqueta ECO y dos motores fueraborda más eficientes para embarcaciones de vigilancia, lo cual permitirá «mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones contaminantes y optimizar la seguridad».

Así lo indica el GALP Ría de Arousa en su resolución, pues se trata de una de las ayudas concedidas a través de esta entidad y procedentes de fondos europeos y de la comunidad autónoma. Con ella, el Pósito tendrá un nuevo camión isotermo que disminuirá el uso de combustibles fósiles y «garantizará una mejor conservación térmica y reforzará la seguridad alimentaria». Además, este incorporará «sistemas avanzados de seguridad para operarios y viandantes».

En cuanto a los motores, también ayudarán a reducir el consumo y a cumplir con las normativas de emisiones y contaminación acústica, siempre según la resolución del GALP.

La ayuda de 110.000 euros debe estar ejecutada en octubre de este año y cubre el cien por cien del coste de las adquisiciones. «Con estas mejoras, la Cofradía apuesta por la sostenibilidad y la innovación en el sector pesquero» y «mejora sustancialmente la operativa diaria».

