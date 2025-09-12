El BNG exige rigor en la reparación del albergue de Carril

El Bloque Nacionalista galego de Vilagarcía exige a Xunta y concello que dejen a un lado el debate público y se preocupen de dotrar segturidad al edificio con rigor y eficiencia. Los nacionalistas consideran que el problema n oes culpa de PP o de PSOE, sin oque reside en que «existe una obra inaugurada hace apenas dos meses, en la que se evidencia que no estaba bien hecha y que presenta deficiencias que pasaron desapercibidas y que deben ser corregidas». En esas reparaciones, continúan ,deben primar la resolución de esos problemas a fin de «garantizar la máxima seguridad de usuarios y trabajadores». Además, eses trabajos, no deberían demorarsae en los plazos.

Para poder llevarse a cabo las obras, entienden que «debe haber financiación y debe ser prioritario buscarla, más contando con que los presupuestos están prorrogados».