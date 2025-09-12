Augas impone multas a las industrias que vierten sin depurar a la red de O Salnés
Fernández Añón mantiene que la inversión de casi un millón de euros en Cabanelas cumplió su objetivo, pero que el bombeo sufre las consecuencias de un «sistema complejo»
A. G.
Los problemas de vertidos de la red mancomunada de alcantarillado en el bombeo de Cabanelas llegaron ayer al Parlamento gallego de la mano del Partido Socialista, que pidió explicación a Augas de Galicia sobre lo que está pasando en ese punto del Umia y por qué la actuación de un millón de euros no ha conseguido evitar que se sigan registrando. Para responder compareció el director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, que quiso dejar claro que la obra que se realizó estaba centrada en mejorar la eficiencia de la red, ampliando la capacidad de caudal del bombeo de Cabanelas y conectándolo directamente a la EDAR próxima, un objetivo que, para él, sí se ha cumplido. Sin embargo, el bombeo Cabanelas en particular y la red mancomunada en general tienen una serie de problemas que provocan esos vertidos.
Entre esos problemas, destacó la existencia de vertidos industriales sin depurar a la red procedentes de polígonos industriales próximos, donde los técnicos han conseguido identificar su procedencia y ya se han abierto varios expedientes de sanción que deberán tramitar los concellos en los que se asientan.
Por el otro, existe un problema de caudal, ya que por el bombeo de Cabanelas, en época seca pasan solo nueve litros por segundo, mientras que esa cantidad se multiplica por quince en época de lluvias. «La actuación ha permitido incrementar la capacidad de 40 a 58 litros por segundo, pero ahí se han detectado hasta 150, casi la capacidad que tiene la EDAR»., explicó, lo que provoca que el bombeo no dé abasto. En ese sentido, se está abordando con la Mancomunidade algún proyecto para evitarlo e insistió en que la red mancomunada es «muy compleja», enviando un mensaje a los concellos que «tienen que poner encima de la mesa cual es la realidad de su red», además de instarles a que «aprovechen las ayudas que sacamos, ya que varios de ellos reclaman soluciones pero después no presentan proyectos para que se ejecuten».
El punto limpio se rematará a finales de año
Otra de las cuestiones que planteó el PSOE y que fue respondida por Fernández Añón fue la situación del punto limpio de Ribadumia, en la que explicó que, en 2022, el concello resultó beneficiario de una ayuda de 130.000 euros que se distribuyó en tres anualidades. Las actuaciones, en principio, deberán estar justificadas a 30 de diciembre de este mismo año, por lo que todavía se encuentran acometiendo las obras de mejora y no consta ni atraso ni falta de eficiencia en la actuación. También explicó Fernández que el Concello de Ribadumia fue sancionado en 2019 por el mal funcionamiento del punto limpio con 9.001 euros, al estar tipificados estos hechos como de carácter grave. Esa sanción fue recurrida por vía judicial y, en 2024, el TSXG ratificaba la sanción, que adquirió firmeza a principios de este año. De todas formas, Fernández Añón reconoció que, tras la comprobación de los técnicos, se vio que el Concello estaba actuando en resolver las deficiencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- Perico Delgado descubre los encantos de las Rías Baixas
- Preocupación vecinal por las peleas en Vilagarcía
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- Vecinos al rescate de un pequeño gato atrapado en un garaje en Os Duráns
- San Mauro Velatorios avanza en las obras del nuevo tanatorio de O Grove
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma