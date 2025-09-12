Augas impone multas a las industrias que vierten sin depurar a la red de O Salnés

Los problemas de vertidos de la red mancomunada de alcantarillado en el bombeo de Cabanelas llegaron ayer al Parlamento gallego de la mano del Partido Socialista, que pidió explicación a Augas de Galicia sobre lo que está pasando en ese punto del Umia y por qué la actuación de un millón de euros no ha conseguido evitar que se sigan registrando. Para responder compareció el director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, que quiso dejar claro que la obra que se realizó estaba centrada en mejorar la eficiencia de la red, ampliando la capacidad de caudal del bombeo de Cabanelas y conectándolo directamente a la EDAR próxima, un objetivo que, para él, sí se ha cumplido. Sin embargo, el bombeo Cabanelas en particular y la red mancomunada en general tienen una serie de problemas que provocan esos vertidos.

Entre esos problemas, destacó la existencia de vertidos industriales sin depurar a la red procedentes de polígonos industriales próximos, donde los técnicos han conseguido identificar su procedencia y ya se han abierto varios expedientes de sanción que deberán tramitar los concellos en los que se asientan.

Por el otro, existe un problema de caudal, ya que por el bombeo de Cabanelas, en época seca pasan solo nueve litros por segundo, mientras que esa cantidad se multiplica por quince en época de lluvias. «La actuación ha permitido incrementar la capacidad de 40 a 58 litros por segundo, pero ahí se han detectado hasta 150, casi la capacidad que tiene la EDAR»., explicó, lo que provoca que el bombeo no dé abasto. En ese sentido, se está abordando con la Mancomunidade algún proyecto para evitarlo e insistió en que la red mancomunada es «muy compleja», enviando un mensaje a los concellos que «tienen que poner encima de la mesa cual es la realidad de su red», además de instarles a que «aprovechen las ayudas que sacamos, ya que varios de ellos reclaman soluciones pero después no presentan proyectos para que se ejecuten».