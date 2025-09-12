Arousa Moza trae talleres, baile y recuerda a Ucrania

Arousa Moza presenta un mes repleto de actividades para los jóvenes vilagarcianos. Para esta misma tarde han organizado un bingo social para mayores de edad, mientras que mañana presentan tres eventos. Un taller de reciclaje más dos reuniones para concursos, videojuegos y juegos de mesa, se desarrollarán por la tarde.

Para la próxima semana planean obradoiros sobre electrodomésticos y ajedrez, además de varias sesiones de baile. A finales de mes tendrán lugar dos de los eventos más destacados, la andaina y la II Carrera por Ucrania. La asociación arousana cerrará septiembre con una reunión por la diversidad.