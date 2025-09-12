Año y medio de cerco al grupo de Otero Magdalena

A finales de abril de 2022, la Policía Nacional y la Guardia Civil estallaron una operación contra el narcotráfico que se saldó con una veintena larga de detenidos. Seis de ellos serán juzgados próximamente en la Audiencia Provincial de Pontevedra, acusados de construir «narcolanchas» -un tipo de embarcaciones que están prohibidas en España- y de destinarlas a operaciones de narcotráfico.

Se trata de un grupo que, presuntamente, lideraba el grovense Francisco Javier Otero Magdalena, fallecido el pasado 6 de marzo, y del que formaban parte otros seis hombres; de ellos, cinco cuentan con antecedentes penales. La Fiscalía pide ahora para cada uno de ellos penas de más de cuatro años de prisión, y multas que oscilan entre los 77.000 y los 462.750 euros. El Ministerio Público solicita también el embargo de las pertenencias de los procesados, entre las que se encuentran un par de camiones y coches de gama alta, como un Mercedes clase E o un BMW serie 7.

El grueso de la operación se desató entre el 25 y el 26 de abril de 2021, con entradas y registros en Porto Meloxo (O Grove), Ponteareas, Caldas de Reis, A Lama o Vila Praia de Áncora (Portugal). Pero el seguimiento a la presunta organización criminal había empezado mucho antes.

La investigación sobre la trama obtuvo sus primeros datos a finales de septiembre de 2020, cuando el país todavía estaba inmerso en los confinamientos perimetrales del COVID. Supuestamente, el día 22 de septiembre, Francisco Javier Otero Magdalena pidió a uno de sus lugartenientes, Iván A.T., que buscase una nave para alquilar en la que cupiese una embarcación rápida de nueve metros de eslora, para poder lijarla, montarla y pintarla, y a la que pudiese acceder un tráiler. Diligente, Iván A.T. solo tardó un par de días en encontrar un almacén en Silván, una apartada localidad rural del municipio de Meis. El día 25 de septiembre, siempre según la versión de la Fiscalía, dos de los acusados ya introdujeron en la nave la primera «narcolancha».

El seguimiento de la supuesta organización revela una sucesión casi constante de viajes entre Arousa, Portugal y el sur de España. Así, por ejemplo, el fiscal sitúa en enero de 2021 a Otero Magdalena y a otros dos acusados trabajando como pilotos, marineros o mecánicos bajo las órdenes de una organización del Estrecho de Gibraltar que introducía hachís marroquí en las costas de Cádiz y Málaga.

Solo un mes después, la organización trasladaba una nueva lancha rápida desde O Grove a la nave de Silván; al mes siguiente, en marzo de 2021, y siempre según las conclusiones del Ministerio Público, compraron un camión en Cádiz para mover en tierra las planeadoras y se trasladaron a Málaga para vender a un grupo de narcos una de las embarcaciones que estaban construyendo en Meis.

En abril de 2021, el mecánico de la organización hace de nuevo las maletas y se traslada a Isla Cristina y Lepe (Huelva) para trabajar para una banda de narcos del sur. La actividad del grupo presuntamente liderado por Otero Magdalena se mantuvo hasta finales de abril de 2022: consiguieron otra lancha en el norte de Portugal; alquilaron nuevas naves en Follente (Caldas de Reis) y Vila Praia de Áncora (Portugal) después de que la policía les entrase dos veces en la de Meis; y el 15 de enero de 2022 tratan de salir al mar con una lancha cargada de combustible y víveres en Moaña cuando se les incendia... El principio del fin de la trama empezó a escribirse el 1 de marzo de 2022, a las 3.15 horas de la mañana, cuando una patrulla de la Policia Judiciaria portuguesa intercepta un camión en un área de servicio de Olhao; en el remolque del trailer llevaban una planeadora, rumbo a Andalucía.