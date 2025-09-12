Ádega presenta su cartel con tres films ligados a la educación

«Recuperados ya de la resaca de la Semana de Cine», el cineclub Ádega regresa a su cartelera habitual durante el mes de septiembre.

«Como iniciamos nuevo curso a la vez que el cole, decidimos comenzar con un ciclo de cine y educación», explican desde la organización.

La programación consta de tres películas «muy diversas, de diferentes países, épocas y perspectivas», cuentan.

La primera proyección es esta tarde a partir de las 20.30 horas en el Salón García. Se trata de «Sala de profesores», un filme alemán escrito y dirigido por el teutón Ilker Çatak en 2023. La cinta estuvo nominada en los Oscar como mejor película extranjera.

Ambientada en una escuela de educación secundaria, el filme sigue los pasos de Carla Nowak, interpretada por Leonie Benesch.

«Justo cuando una maestra de matemáticas y deportes comienza su trabajo en una escuela se producen una serie de robos allí, por lo que tendrá que enfrentarse a las implacables estructuras del sistema escolar», anuncian.

El segundo pase del ciclo será el próximo viernes. Será un gran clásico del estadounidense Arthur Penn, «El milagro de Anna Sullivan», un film biográfico sobre Hellen Kerer, la primera mujer sordociega en alcanzar una licenciatura, analizando «el desafío que supuso su aprendizaje durante su infancia».

Patty Duke y Anne Bancroft «están excelentes» con una actuación que les permitió ganar sendos Oscars con el drama estrenado en 1962.

Penn fue uno de los directores «más singulares y con más talento» de la conocida generación de la televisión.

Este fue su segundo gran éxito tras lanzar «El zurdo» en 1958. Más adelante dirigiría títulos excelentes como «Bonnie and Clyde» o «La jauría humana», entre otras.

La última sesión del programa de septiembre se dará el jueves 25, también a las 20.30 horas, en el Salón García. «Amal» una película escrita y dirigida por Jawad Rhalib en 2023, será la protagonista de la noche.

El director nacido en Marruecos trae uno de los filmes «más valientes y con mejores críticas del año de su estreno»

Cuenta la historia de una maestra francesa en Bruselas que trata de inculcar a sus alumnos la pasión por la lectura, la tolerancia y la libertad de expresión, «ideas que molestan a algunos alumnos vinculados al extremismo islámico», avanzan sobre el cierre del certamen.