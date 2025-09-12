Absuelven al conductor del bus escolar de A Illa acusado de abusos

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un conductor de autobús escolar acusado de cometer abusos sexuales sobre cuatro menores. Los hechos denunciados ocurrieron en 2021 en A Illa de Arousa y las estudiantes tenían entre 11 y 12 años.

En su sentencia indica que los testimonios de las denunciantes «son imprecisos», presentan «inconcrecciones» y los hechos relatados «son improbables», ya que, aunque las niñas contaron que el acusado se sentaba a su lado durante los trayectos en el autobús y abusaba de ellas, la Audiencia explica que ningún usuario de los que estaban allí presentes, ni la cuidadora que siempre los acompañaba, corroboran sus declaraciones.

Relatos

Las estudiantes, que en el momento de los hechos tenían entre 11 y 12 años, relataron tocamientos en muslos y nalgas, pero durante el juicio oral algunas presentaron dificultades para identificar al acusado, y este no era el único conductor que hacía la ruta ni siempre la hacía a la misma hora; también para ubicar temporalmente los episodios relatados. Así las cosas, considera que en sus testimonios no se da la plena fiabilidad exigida para emplearla como prueba de cargo y al no haber tal cosa que desvirtúe la inicial presunción de inocencia que ampara a todo acusado, le absuelve. Además, añade que las restricciones por Covid vigentes en ese momento y la duración tan corta de la operación de subida al vehículo ponen en entredicho los hechos denunciados.

Contra esta resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra cabe interponer recurso de apelación.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal acusó al trabajador de cuatro presuntos delitos de abusos sexuales a menor de 16 años y solicitaba para él un total de 16 años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a una distancia inferior de cien metros de las denunciantes, medidas de libertad vigilada durante seis años, su participación en programas de educación sexual y su inhabilitación para ejercer actividades de contacto directo con menores.

Por su parte, el chófer siempre negó las acusaciones «con firmeza y contundencia».