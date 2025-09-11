La Xunta defiende que Cambados «tenía margen» para mantener «Xoubiñas»

La Consellería do Mar aseguró ayer que el Concello de Cambados tenía «margen suficiente para mantener» Xoubiñas, porque la corrección de los plazos de justificación se «tramitó con diligencia» y además, existía la posibilidad de pedir una prórroga, así que «la fecha inicial –de comienzo de las ludotecas– no suponía una imposibilidad para justificar los gastos, como alegan los responsables municipales», explicó en un comunicado. Así las cosas, «desvincula» su renuncia a esta subvención de 90.000 euros con la tramitación y las últimas declaraciones al respecto.

Relata que el Ayuntamiento informó el 21 de agosto del error para justificar la ayudas pues, cabe recordar que el programa se extendía hasta 2026, pero le pedían justificarlo en octubre de este año. También que en ese mismo escrito informaba de que «había detectado un error en el proyecto presentado a licitación ya que lo gravaba con un IVA del 21% y lo correcto era el 10%».

Así que Mar informó al GALP de lo sucedido y asegura que el 29 de agosto se emitió la resolución bien, cinco días después, pero «los responsables municipales abren la resolución el 1 de septiembre, el mismo día que fue recibida la renuncia firmada por el secretario municipal el día 28, remitida a Presidencia el día 29 y redirigida a Desenvolvemento Pesqueiro el 1 de septiembre». Así, defiende su proceder y sostiene que el Ayuntamiento tenía «margen suficiente para mantener el programa».