La vuelta a la rutina: septiembre llena los gimnasios de O Salnés

La llegada del mes de septiembre no supone únicamente el regreso de alumnos y profesores a los colegios tras el final del verano.

Para muchos, se trata de un segundo punto de inicio del año, el cual aprovechan para ponerse al día con los propósitos pendientes de aquel lejano 1 de enero.

Uno de los más repetidos está relacionado con llevar un estilo de vida saludable y apuntarse al gimnasio para recuperar lo perdido durante los meses de playa.

«Septiembre y enero son los momentos en los que se acumula un mayor número de altas», aseguran del gimnasio Wonder, en Vilagarcía, que están «muy contentos» sin haber hecho ninguna oferta de bienvenida.

«El regreso a la rutina y el fin de las vacaciones de verano» son los principales motivos que hacen que muchos usuarios quieran volver a verse en forma de cara a la recta final del año.

Los excesos y cambiar el ejercicio por las tardes de terraza «a veces nos hacen sentirnos un poco culpables porque nos descuidamos durante estos meses, pero luego todos queremos vernos bien», cuenta Toño Gómez, propietario de Crosstraining Catoira.

Esta tendencia «que se viene repitiendo durante los últimos años» se vuelve a dar de forma similar al término de las Navidades a mediados del mes de enero.

Sin embargo, Gómez sostiene que las nuevas altas de septiembre suelen perdurar más en el tiempo, ya que «muchos descansan en verano», señalando que las de enero «suelen extenderse solo un par de meses en la mayoría de ocasiones».

Incluso, con el fin de incentivar a la nueva hornada de deportistas para el arranque del curso, varios gimnasios lanzan ofertas o promociones especiales.

Algunos centros llegan casi a regalar la cuota de septiembre. Es e caso de EvoFit en Vilagarcía, que este mes cobra tan solo dos euros respecto a los 29,5 que acostumbra a lo largo del año.

Ante este incremento de asistentes a las salas de musculación, algunos se ven obligados a reforzar sus plantillas de monitores.

En Growgym (Sanxenxo) afirman que el tramo más importante todavía está por llegar, ya que «las vendimias retrasan muchas altas hasta octubre», pero explican que esta época «es en la que nos piden más clases».

El boom de las clases dirigidas

Zima Sports, en Valga, amplía sus sesiones dirigidas durante los meses de mayor afluencia.

Las actividades en grupo son una nueva tendencia en los gimnasios de toda la comarca. Clases de spinning, pilates o los circuitos de fuerza, se asientan cada vez más entre los deportistas.

Toño Gómez en su local Crosstraining Catoira. / FdV

«El contar con una persona encima de ti motivándote constantemente, ayuda a no perder la ilusión por hacer deporte, algo más habitual de los gimnasios convencionales, que se limitan a aportar máquinas», relata Gómez desde su espacio en Catoira.

Además, confirma que «cada vez hay más gente que se anima a apuntarse a este tipo de gimnasios», añadiendo que al suyo van todo tipo de personas, «desde niños pequeños hasta algún miembro de 75 años».

Los más jóvenes «suelen decantarse por disciplinas como el judo a las artes marciales», cuenta, mientras que los mayores optan por los circuitos de fuerza o yoga para «desconectar y sentirse mejor con ellos mismos».