La vendimia en la DO Rías Baixas ya roza los 35 millones de kilos de uva

La Denominación de Origen Rías Baixas ha introducido ya en bodega alrededor de 35 millones de kilogramos de uva, es decir, camino de los 50 millones que se anunciaban por su Consello Regulador como estimación de vendimia antes de que ésta comenzara, allá por el 23 de agosto.

Después de prácticamente tres semanas de actividad, y cuando la recolección afronta su recta final, con muchas bodegas que la completaron hace días, es de destacar que los resultados son inmejorables y que las lluvias no afectaron a una uva «sana y de calidad», como coinciden en señalar todos los productores consultados.

Algo en lo que coincide Agustín Lago, director técnico de la DO, cuando explica que esa «gran calidad de la uva» se debe a «un agosto caluroso» que ha contribuido de manera decisiva a su «óptima maduración».

Balance provisional

Una uva, sobre todo, de la variedad albariña, como se constata al analizar los resultados oficiales de la propia Denominación de Origen.

A las tres de la tarde de ayer, por ejemplo, habían entrado en bodega 32,2 millones de kilos de uva –a esa cifra había que sumar aún la que iba a recogerse durante todo el día– y resulta que 31,7 millones correspondían, precisamente, a ese albariño que es, no cabe duda, el buque insignia de esta marca de calidad.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Junto a esos casi 32 millones de kilos de uva albariña se habían recogido hasta ese instante 240.000 kilos de godello, 148.000 de treixadura, 124.000 de loureira blanca, 46.000 de caíño blanco y algo más de 10.000 kilos de caíño tinto.

También 5.199 kilos de mencía, 3.822 de espadeiro, 1.742 de sousón y muy pequeñas cantidades de brancellao (751 kilos), castañal (270), loureira tinta (220) y torrontés (798).

Destaca entre las cinco subzonas la de Val do Salnés, a la que correspondían 22,3 millones de kilos cuando se habían recogido 32,2 millones en toda la DO.

Se ha recogido ya el 70% de la uva prevista. / M. Méndez

En este caso con 22,2 millones de kilos de uva albariño, repartiéndose las cantidades restantes entre variedades como godello (36.000 kilos), caíño blanco (11.000), caíño tinto (10.000), loureira blanca (5.766) y mencía (4.304).

Condado do Tea iba en ese momento por los 6,5 millones, de los cuales 6,3 millones de kilos eran de albariño, 97.000 de treixadura, casi 72.000 de godello y 23.483 de loureira blanca.

La tercera subzona más importante, atendiendo al volumen recogido, es O Rosal, con 3,1 de los 32,2 millones de kilos vendimiados hasta las tres de la tarde de ayer.

La vendimia en los viñedos de Casa da Barca. / M. Méndez

Y de esos 3,1 millones de kilos, 2,8 eran de uva albariña, 130.000 kilos correspondían al godello, 95.000 a la loureira blanca , casi 42.000 a treixadura y cerca de 34.000 a la variedad caíño blanco.

En cuanto a Ribeira do Ulla, iba por los 318.000 kilos, de los cuales 308.746 eran de albariño y 8.560 de treixadura.

Completan la relación los 68.677 kilos de albariño y los 2.260 de godello correspondientes a los viñedos de Soutomaior.

Todos estos datos son supervisados por el departamento técnico de Rías Baixas, en el que trabajan 25 auditores/veedores encargados de «controlar el origen y la calidad de la uva» que entra en las bodegas de la DO.

Su departamento de comunicación anunciaba ayer mismo que la vendimia es «generalizada», cuando en realidad, hay que insistir, ya se ha alcanzado prácticamente el 70% de la producción prevista y muchas bodegas han terminado ya.