Vecinos de O Grove cortan el paso del bus escolar en Hortos: «Es insufrible, está prohibido»

Vecinos de Terra de Porto (O Grove) cortaron ayer la calle Hortos al paso de los autobuses escolares y así seguirán todos los días hasta que se atienda la señalización que prohibe entrar a estos y a cualquier tipo de vehículo que exceda de 3.500 kilos de peso. Denuncian que este incumplimiento supone una situación de peligrosidad para los residentes e incluso para sus viviendas, pues «algunas ya presentan grietas».

Uno de los afectados, David Filgueira, explicó que padecen este problema desde hace un par de años, cuando se realizaron los cambios de tráfico en Alexandre Bóveda y la circulación se desvió por Hortos. El paso de vehículos de gran tonelaje está prohibido por dos señales verticales, pero aseguran que no se respeta. «Todos los días pasan los autobuses escolares y camiones cargados con toneladas y van lanzados. Estamos hablando de una calle sin aceras y con zonas estrechas que, como salga una persona mayor de su casa y no se dé cuenta, puede esmagarla», detalló este vecino.

También aseguran que el incremento del tráfico está afectando a las viviendas: «Cada vez que pasan tiembla todo y algunas ya tienen daños, presentan grietas».

Del Concello dicen que ha hecho caso omiso de su situación: «Damos la batalla por perdida, saben del problema y no hacen nada y no estamos dispuestos a seguir así, solo pedimos que se respete la señalización, no estamos haciendo nada malo».

Los afectados junto una de las señales con la prohibición. / FdV

Así las cosas, han decidido vigilar ellos mismos por este cumplimiento y desde ayer, y «hasta que haga falta», se pondrán al principio de la calle entorpeciendo el paso de los autobuses escolares en sus dos pases diarios. Explican que tomaron la decisión de centrarse en este servicio porque tiene unos horarios establecidos y «se trata de una reivindicación justa que tienen que entender. La situación en las horas puntas es insufrible y una burla. No puedes quitar el tráfico de una calle y crear un problema a los vecinos de otra», añadieron.

Otra de las cuestiones que también denunciaron es la falta de reposición de un paso de peatones borrado. Pero además, «tenía una parte rugosa porque una vecina es invidente y lo había pedido la ONCE, así que ahora tiene que recorrer cincuenta metros y cruzar cinco carriles para hacer un recorrido que era de diez metros. Es muy injusto».

También señalan que esto afecta a otros residentes porque en la zona «vive gente muy mayor, algunos pasan de los 90, que usan bastón, andador o silla de ruedas. Es un desprecio», abundaron.

Y respecto a la administración local y sobre la réplica que pueda ofrecer, los afectados se adelantan e indican que el proyecto previsto no solucionará sus problemas.

«El lunes nos reunimos con el BNG y nos los detallaron. No contempla limitadores de velocidad, pero sí unas sendas peatonales, pero sin expropiaciones, vamos, imposible, así que harán como en Conchases, pintarán una raya en el suelo y dirán que es para los peatones», se quejaron.