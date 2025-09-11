Vecinos de la «narcocasa» de Trabanca: «Preparan las dosis en el parque infantil»

F.R.C. ya está de vuelta en su domicilio del barrio de A Pena, en Trabanca Badiña. Tras protagonizar una violenta pelea a martillazos con un hombre de Caldas, a primera hora del lunes, ya recibió el alta médica y ni siquiera pasó por los calabozos de la Policía. F.R.C. vive en una «presunta» narcocasa, cuya existencia los vecinos de Trabanca Badiña llevan años denunciando. Por ahora, con poco éxito. «Nos sentimos abandonados por todos», se queja Rafael Barcala, vicepresidente de la asociación de vecinos de esta localidad.

A primera hora del lunes, dos hombres protagonizaron una pelea a martillazos en las inmediaciones de la narcocasa de Trabanca Badiña. Todo apunta a que el enfrentamiento se debió a desavenencias en un asunto de trapicheo de drogas. Este problema no es nuevo; los vecinos del barrio lo han denunciado públicamente multitud de veces, pero el trasiego de toxicómanos no se detiene.

«En verano, se ponían a lavarse en la fuente de la que muchos vecinos cogen el agua, y algunos se ponen a preparar las dosis de droga en las mesas del parque infantil», advierte Barcala. «Estamos muy preocupados, porque vemos que nadie soluciona esto y lo que no queremos bajo ningún concepto es que esto se normalice. Lo que queremos es que nos saquen esto de aquí de una vez por todas», clama el vicepresidente vecinal.

Una ley muy garantista

La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) conoce bien la problemática asociada a las «narcocasas». Para su gerente, vivir cerca de una vivienda unifamiliar o un piso donde se menudea con drogas puede tener consecuencias tan duras para la vida de los vecinos, «que algunos incluso acaban marchándose».

Y es que el fenómeno de las «narcocasas» lleva aparejadas múltiples consecuencias: suciedad, ruidos, más violencia, un deterioro general de la convivencia y una drástica pérdida de valor de las viviendas de la zona. «Lo que ocurre en estos momentos es que la ley protege más a los delincuentes que a los ciudadanos honrados que lo único que quieren es dormir en paz», advierte Fernando Alonso, gerente de la Fundación.

Según Alonso, erradicar un domicilio en el que se venden estupefacientes es muy difícil con la legislación actual debido al derecho constitucional fundamental de la inviolabilidad del domicilio particular. «Lo que sucede es que ese derecho fundamental está chocando con los derechos, igualmente fundamentales, de las demás personas a su salud y a su seguridad», advierte el gerente de la FGCN. Por ello, considera que es necesario introducir cambios legislativos que permitan actuar de forma más rápida y contundente en estos casos, para que primen los derechos de los ciudadanos sobre los de los delincuentes.

La policía y el alcalde

Los vecinos de Trabanca Badiña están convencidos de que las autoridades no hacen todo lo que está en su mano por resolver el problema. Por ejemplo, afirman que cuando fueron a hablar con el alcalde, Alberto Varela, «nos respondió que él no podía hacer nada, que se escapaba de sus competencias», en palabras del vicepresidente de la asociación. «Es cierto que el narcotráfico no es competencia del alcalde, pero la seguridad de sus vecinos sí», matiza Rafael Barcala.

Además, este portavoz vecinal señala que el regidor también podría ponerse de su lado, «levantando el teléfono y diciéndole a quien corresponda que hay que resolver ya el problema de Trabanca Badiña». En este sentido, también quieren reunirse con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. «Los vecinos de la narcocasa no descansan ni de día ni de noche, es un sinvivir».