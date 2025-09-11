Valga baila al ritmo del swing, la bachata y el funky

La nueva edición del programa «Baila con nós» de la Asociación Cultural Alecrin dará comienzo la semana que viene en Valga para difundir y promocionar el baile como actividad saludable entre sus vecinos.

La celebración consta de dos talleres de una hora de duración cada uno, que se llevan a cabo el mismo día. La casa de la cultura de Valga la acogerá el próximo martes de 20.00 a 22.00 horas.

Primero tendrá lugar el taller de «linedance, una modalidad individual para personas que quieran tener una toma de contacto con ritmos clásicos, latinos y modernos como swing, bachata, disco y funky», explican.

El segundo, será el de baile social, destinados a parejas y en el que se ofrece «una selección de bailes estándar, latinos y tropicales com la bachata o el swing», relatan.

Para participar en estas actividades dirigidas a mayores de 16 años es preciso inscribirse previamente a través del teléfono 698 150 432 o en el correo talleralecrin@gmail.com

El programa se extenderá hasta finales de mes por varias ciudades gallegas con el objetivo de «conformar grupos para programar cursos estables en algunas de estas localidades».

Francisco Muñiz, director de la asociación cultural, aseguró ayer en la presentación del certamen que Valga, «por su buena situación», podría ser una de ellas.