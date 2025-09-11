Tensión en las calles peatonales por el ir y venir de vehículos
Los viandantes lo consideran una amenaza
Algunos las ocupan para ir al cajero o al estanco
La tensión va en aumento en las zonas peatonales de Vilagarcía de Arousa, que con demasiada frecuencia se ven invadidas por vehículos que no respetan las prohibiciones de paso ni los horarios establecidos para operaciones de carga y descarga.
En los últimos días se ha visto como algunos conductores estacionaban sobre las peatonales plaza de Galicia y Arzobispo Lago para ir al cajero automático de dos entidades bancarias ubicadas en la zona, mientras que otros lo hacían para realizar compras en el estanco, acudir a una tienda de telefonía e incluso para recoger café en una pastelería del lugar.
Son solo algunos ejemplos, ya que hay otras muchas razones que llevan a turismos, furgonetas e incluso motos y camiones a ocupar esos espacios, a veces poniendo en riesgo la integridad de los peatones.
Sucedió ayer, por ejemplo, en la plaza de Galicia, donde un turismo avanzaba a velocidad considerable tras pasar por el cajero, siendo su conductor duramente recriminado por varios peatones que temieron ser atropellados.
Algo que sucede con más frecuencia de lo que muchos se puedan imaginar y se agrava ahora que la Policía Local está más centrada en la entrada y salida de los colegios, lo cual disminuye las posibilidades de que los agentes puedan patrullar las calles peatonales con la frecuencia suficiente.
Estos hechos se repiten desde hace mucho, como se ha denunciado hasta la saciedad en FARO DE VIGO, pero lejos de solucionarse el problema ha empeorado desde el cierre de la calle Clara Campoamor –antigua Conde Vallellano– para acometer las obras de su peatonalización.
Los viandantes reclaman a Ravella mayor control de este tipo de calles y plazas peatonales, por las que ha apostado la propia administración local en su afán por humanizar y embellecer la ciudad.
