El Revenidas estrena su edición en Vilaxoán con diez conciertos
La primera jornada del festival contará con representación local, nacional e internacional
La música invadirá Vilaxoán desde las seis de la tarde y se extenderá hasta las cuatro de la madrugada en la nueva edición del festival Revenidas.
Durante la jornada de hoy se llevarán a cabo hasta diez actuaciones repartidas en los dos escenarios con los que cuenta el certamen.
Se esperan propuestas internacionales «de música festiva y combativa» como la de los bosnios Dubioza Kolektiv o de «punk rock en estado puro», con la actuación de la banda sueca The Baboon Show o los neozelandeses Dick Move.
También formarán parte de la fiesta nombres consagrados en el panorama nacional. El grupo catalán Búhos, que lleva más de 1.400 conciertos a sus espaldas, actuará a las 1.50 horas.
Los grupos y artistas gallegos también tendrán su espacio. The Rapants, Hugo Guezeta o Galician Army, entre otros, serán los encargados de representar la comunidad esta noche.
Los abonos para las tres jornadas del Revenidas y las entradas individuales siguen a la venta en la página web del festival. Además, desde hoy a las 12.00 horas están también disponibles en la taquilla del recinto.
Las personas que adquieran el abono podrán reservar también desde la web el acceso a la acampada en A Pelada por un importe extra de 15 euros, contando con servicio circular de bus gratuito.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- Vecinos al rescate de un pequeño gato atrapado en un garaje en Os Duráns
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma
- La lonja se muda a Porto de Cambados