El Revenidas estrena su edición en Vilaxoán con diez conciertos

La música invadirá Vilaxoán desde las seis de la tarde y se extenderá hasta las cuatro de la madrugada en la nueva edición del festival Revenidas.

Durante la jornada de hoy se llevarán a cabo hasta diez actuaciones repartidas en los dos escenarios con los que cuenta el certamen.

Se esperan propuestas internacionales «de música festiva y combativa» como la de los bosnios Dubioza Kolektiv o de «punk rock en estado puro», con la actuación de la banda sueca The Baboon Show o los neozelandeses Dick Move.

También formarán parte de la fiesta nombres consagrados en el panorama nacional. El grupo catalán Búhos, que lleva más de 1.400 conciertos a sus espaldas, actuará a las 1.50 horas.

Los grupos y artistas gallegos también tendrán su espacio. The Rapants, Hugo Guezeta o Galician Army, entre otros, serán los encargados de representar la comunidad esta noche.

Los abonos para las tres jornadas del Revenidas y las entradas individuales siguen a la venta en la página web del festival. Además, desde hoy a las 12.00 horas están también disponibles en la taquilla del recinto.

Las personas que adquieran el abono podrán reservar también desde la web el acceso a la acampada en A Pelada por un importe extra de 15 euros, contando con servicio circular de bus gratuito.