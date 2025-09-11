Ravella reparará el albergue, pero niega problemas estructurales

El Concello de Vilagarcía asumirá los arreglos necesarios en el albergue de Carril, pero niega la existencia de problemas estructurales, indicando que los desprendimientos del techo se han debido a «factores térmicos».

El concejal de Turismo, Álvaro Carou, aseguró ayer que así lo indica el propio informe que le remitió Turismo de Galicia y que les llegó ayer, un días después de que este organismo hiciera públicamente la reclamación. Asimismo indicó que están estudiando la situación para proceder y que el servicio, interrumpido por seguridad desde el viernes, pueda retomarse lo antes posible.

Así, Carou también fue crítico con el proceder de la entidad autonómica, pues «no parece muy respetuoso acudir a la prensa antes de notificar la situación al Ayuntamiento», declaró. Y también con el PP de Vilagarcía al que pidió «rigor» porque «su propio informe desmiente sus palabras».

El partido opositor había asegurado que las instalaciones ya se construyeron con vicios, destacando que no llega a los tres años de existencia. Sin embargo, el edil de Turismo afirmó ayer que «el edificio no presenta problemas estructurales, tal y como puede leerse en ese informe de patologías encargado por Turismo» a una empresa externa especializada.

Y es que quiso dejar claro que «no está comprometida la estabilidad de la estructura» y que la caída de cascotes del techo se produjo «por factores térmicos». Del mismo modo, recordó que el Concello «siempre estuvo dispuesto a asumir cualquier desperfecto, tal y como se hizo para la apertura» del edificio, hace dos meses. (Cabe recordar que es el propietario de las instalaciones).

Sin plazos

Así las cosas, el director de obra y el arquitecto de este proyecto, que ejecutó con 600.000 euros de fondos provinciales, «están valorando los datos para poder establecer un protocolo de actuación». Carou no dio plazos, pero confía en resolver la situación lo antes posible para que el albergue de peregrinos de Carril reabra.

Y en cuanto al principal partido de la oposición, el concejal aún abundó más en sus críticas: «Esperemos que se preocupen más por los temas que afectan a Vilagarcía. Por ejemplo, aun no llegó el momento de ver al PP demandando inversiones de la Xunta en nuestra ciudad», añadió.

Y es que el gobierno local defiende que «todos los grandes proyectos con los que cuenta la villa fueron impulsados por el propio Ayuntamiento: Fuimos los que financiamos y levantamos el albergue; también los que gestionamos la cesión de los terrenos en los que se creará el futuro centro de salud; o los que aportamos seis millones de euros para la ampliación de la EDAR», expuso el concejal socialista Álvaro Carou.