El PSdeG pide en el Parlamento revisar la obra de Cabanelas
El foco de vertido de aguas residuales de Abuín (Meaño), en el río Chanca, vuelve a reproducirse
El PSdeG solicitará hoy en el Parlamento gallego una revisión del proyecto de mejora ejecutado en el bombeo de Cabanelas, pues asegura que los vertidos al río Umia en este punto, «continúan».
Del mismo modo, llevará la situación del punto limpio municipal de Ribadumia, pues afirman que están «paralizadas y se hace un uso indebido de las instalaciones».
Por otra parte, el foco del vertido de aguas residuales del saneamiento municipal de Meaño en Abuín al Chanca, que afloraba a finales de agosto y se solventaba entonces por actuación del ayuntamiento de Sanxenxo, volvió a recrudecerse en la tarde del martes, y así seguía manteniéndose ayer.
Así, por enésima vez, por saturación y obturamiento del colector de saneamiento, las aguas fecales encuentran salida de urgencia al río a través del aliviadero de Abuín.
