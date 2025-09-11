Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSdeG pide en el Parlamento revisar la obra de Cabanelas

El foco de vertido de aguas residuales de Abuín (Meaño), en el río Chanca, vuelve a reproducirse

El punto de vertido del río meañés. | T. Hermida

El punto de vertido del río meañés. | T. Hermida

Lucía Romero

Tino Hermida

Ribadumia

El PSdeG solicitará hoy en el Parlamento gallego una revisión del proyecto de mejora ejecutado en el bombeo de Cabanelas, pues asegura que los vertidos al río Umia en este punto, «continúan».

Del mismo modo, llevará la situación del punto limpio municipal de Ribadumia, pues afirman que están «paralizadas y se hace un uso indebido de las instalaciones».

Por otra parte, el foco del vertido de aguas residuales del saneamiento municipal de Meaño en Abuín al Chanca, que afloraba a finales de agosto y se solventaba entonces por actuación del ayuntamiento de Sanxenxo, volvió a recrudecerse en la tarde del martes, y así seguía manteniéndose ayer.

Así, por enésima vez, por saturación y obturamiento del colector de saneamiento, las aguas fecales encuentran salida de urgencia al río a través del aliviadero de Abuín.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents