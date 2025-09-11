Precaución: firme resbaladizo y jabalíes cruzando

Los jabalíes provocaron en la noche el martes otro accidente de circulación en la PO-548, la carretera que une Vilagarcía de Arousa con Pontecesures y que, de un tiempo a esta parte, es una de las más castigadas por este tipo de sucesos.

Prueba de ello es que durante la madrugada posterior se registró otro suceso casi idéntico en el mismo lugar, el kilómetro 15, a la altura de Bamio (Vilagarcía).

Se trata de un punto en el que son habituales este tipo de colisiones y donde en el pasado ya han muerto jabalíes y se han registrado numerosos heridos entre los ocupantes de los vehículos.

Un lugar repleto de fincas de cultivo y viñedos que los cerdos salvajes atraviesan casi a diario en sus desplazamientos en busca de alimento desde el Monte Xiabre hacia la playa y el río Ulla.

El más grave de los dos antes citados fue el ocurrido a eso de las 22.00 horas del martes, ya que se saldó con cinco personas heridas tras una colisión producida cuando los animales se cruzaron en la calzada en un momento de muy reducida visibilidad, dado que estaba lloviendo y ese tramo carece de iluminación.

Además, el percance tuvo lugar en una conocida y larga recta, lo cual hace que los vehículos circulen a una velocidad a veces considerable.

Uno de los accidentes protagonizados por jabalíes. / Noé Parga

Todo parece indicar que el conductor de un turismo no pudo esquivar a uno de los animales que cruzaba la calzada, y tras arrollarlo perdió el control del coche, por lo que acabó colisionando frontolateralmente con otro que circulaba de frente.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Local, que se desplazaron al lugar a pesar de no estar ya dentro de ámbito de competencia habitual, y Emergencias Vilagarcía, donde ayer por la mañana confirmaban que el suceso se había saldado con cinco heridos «de pronóstico reservado» que fueron evacuados por el 061 al Hospital Comarcal do Salnés.

Este departamento, que restableció el orden en la calzada, además de colaborar con el 061 en el rescate de los heridos, tuvo que volver a intervenir a las 5.50 horas por otro accidente que, hay que insistir, también estuvo protagonizado por jabalíes.

La diferencia respecto al anterior es que en este choque no hubo que lamentar víctimas personales, según confirmaba Emergencias, que a las 10.00 horas volvía a intervenir en otra salida de vía ocurrida a solo dos kilómetros de allí, en la misma carretera PO-548.

Lo más llamativo es que a mediodía Emergencias Vilagarcía informaba de otro accidente: un coche volcado también en el kilómetro 15 de la PO-548.

Lo sucedido permite recordar que en 2024 fueron 5.700 los accidentes registrados en las carreteras gallegas en los que se vieron implicados animales, y 3.767 de ellos tuvieron como protagonistas a los jabalíes, cuya presencia es cada vez más notoria en las áreas urbanas.

En cualquier momento

De ahí que en la Dirección General de Tráfico insistan en que «hay que interiorizar que va a aparecer un jabalí en cualquier momento, pues aunque suena drástico, estamos frente a una plaga», en palabras del David Llorente, jefe provincial de la DGT en Ourense.

El mismo que hace unos meses aconsejaba a los lectores de FARO que, en caso de toparse con un jabalí cuando van conduciendo, «jamás se debe dar un volantazo, y en caso de no poder esquivarlo con seguridad es mejor embestirlo».

Uno de los accidentes ocurridos ayer en Bamio. / FdV

Lo que quiere decir es que «dar un volantazo siempre tiene repercusión: vueltas de campana, invadir el carril contrario, chocar...».

En el caso concreto de la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán, son muchos los conductores que se han visto envueltos en este tipo de situaciones.

Y todo debido a la presencia de los jabalíes en carreteras como la citada PO-548 y la EP-8001, que avanza desde Catoira hacia Carracedo (Caldas).

Pero el aumento de animales salvajes también se hace notar en la Nacional 550, desde Valga hasta Caldas de Reis, en la circunvalación Norte de Vilagarcía, en la vía rápida que une esta localidad con Cambados, en la de Sanxenxo, que une el istmo de A Lanzada con la Autovía do Salnés, y en esta última carretera de alta capacidad, entre otros trazados.

Emergencia cinegética

Es tan complicada la situación generada que el pasado mes de octubre, ante la proliferación de accidentes de tráfico provocados por jabalíes en carreteras como la N-550 y la PO-548, la Consellería de Medio Ambiente declaró la comarca de Caldas como zona de emergencia cinegética.

Es decir, que desde entonces los cazadores tienen muchas más facilidades burocráticas para organizar batidas de jabalí con las que tratar de reducir el número de animales.

Uno de los vuelcos registrados ayer en Vilagarcía. / FdV

Era la primera vez que se declaraba en emergencia cinegética este territorio, conformado por Catoira, Valga, Pontecesures, Caldas, Portas, Moraña y Cuntis.

Aquella decisión se tomaba, precisamente, solo diez días después de que la irrupción de dos jabalíes en la carretera PO-548 causara un accidente con cinco vehículos implicados.

Lo cierto es que pueden rescatarse de la hemeroteca multitud de siniestros relacionados con la irrupción de los jabalíes en la calzada, tanto en Bamio como en Abalo, Ardia, Tremoedo, Cordeiro, Dimo y otros muchos puntos de la comarca.

Al igual que sucede en toda Galicia, siendo de destacar episodios tan llamativos como el vivido el pasado mes de febrero en la autopista AP-9 a la altura de la localidad coruñesa de Cambre, donde se accidentaron cuatro coches y siete personas resultaron heridas.

Como también hubo que lamentar heridos por el mismo motivo en Redondela, Ponte Caldelas, Cangas, A Estrada y tantos otros lugares de la comunidad.