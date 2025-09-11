La playa de A Concha reabre al baño tras los nuevos análisis

La playa vilagarciana de A Concha ha reabierto al baño tras el episodio de contaminación microbiológica reportado el pasado viernes 5 de septiembre por la Consellería de Sanidade. La playa fue cerrada a petición de la Xunta tras un control rutinario de aguas, en el que se detectó un exceso de escherichia coli. Se trata de una bacteria que debe estar por debajo de 800 nmp por cada 100 mililitros. El día del primer análisis, la concentración fue de 1652 nmp por cada 100 mililitros.

Inmediatamente después de recibir los resultados, el Ayuntamiento colocó carteles informando de que los usuarios no podían bañarse allí, aunque sí se permitió en la playa de A Compostela, al no estar afectada. Posteriormente, la Consellería de Sanidade retomó los muestreos unos días después, concretamente el domingo 7, donde ya se detectaron niveles normales de escherichia coli: 504 nmp/100 ml. Sin embargo, el Ayuntamiento no fue notificado hasta ayer por la mañana. Ahora Ravella intentará investigar el origen de este episodio de contaminación.