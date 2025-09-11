Un perro pierde la vida en Vilagarcía tras precipitarse por la cantera de Cea

Los efectivos de Emerxencias de Vilagarcía recuperaron el cadaver de un perro que falleció tras precipitarse en la cantera de Cea.

El equipo recibió el aviso sobre las 19.40 horas de ayer y salió de inmediato al rescate.

El dueño del animal informó a los operarios que iba paseando con el perro, un pitbull que rondaba los 12 años, y que, por algún motivo, «se había precipitado por la cantera y estaba en un lugar de difícil acceso», declaran desde Emerxencias.

Las dos dotaciones que llevaron a cabo la operación, una vez en el punto, se entrevistaron primero con el propietario del perro.

Les indicó que «estaban dando un paseo por un camino que atraviesa la zona alta de la cantera como otras muchas veces y el animal salió corriendo y se precipitó al vacío».

Tras conocer la situación, finalmente los efectivos desplazados optan por realizar la instalación de cuerdas en la parte alta de la zona mencionada para llegar hasta el perro, que «se encontraba en un saliente de la pared vertical a unos 18 metros», aseguran tras la operación.

Mediante técnicas de rápel consiguieron llegar al saliente para posteriormente confirmar el fallecimiento del animal. Tras esto, evacuaron el cadáver hacia la zona superior, y fue entregado al dueño.

La intervención se prolongó durante más de dos horas y no es el primer incidente en la cantera.