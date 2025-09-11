La obra de Clara Campoamor se alarga hasta mediados de octubre y se encarece un 20 %

La modificación del proyecto de obra de la calle Clara Campoamor (antigua Conde Vallellano) costará finalmente 109.300 euros, tal y como aprobó el pasado lunes la junta de gobierno de Vilagarcía. De este modo, y tras recalcular el presupuesto con las bajas obtenidas previamente, el coste final de la remodelación de esta calle ascenderá a 661.650 euros, casi un 20 por ciento más de lo previsto inicialmente en el contrato.

A mayores, el Ayuntamiento ha autorizado a la empresa constructora una ampliación del plazo de ejecución de dos meses. De este modo, la firma tendrá que finalizar los trabajos, como muy tarde, a mediados de octubre.

El Concello y la empresa adjudicataria, Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa (Marconsa) firmaron el contrato el 14 de febrero de 2025, por un importe de 552.300 euros y un plazo de ejecución de seis meses, que terminaría por lo tanto a mediados de agosto pasado.

Sin embargo, al poco tiempo de iniciar los trabajos, cuando los operarios levantaron el pavimento para acometer las actuaciones previstas en el subsuelo, se encontraron con una serie de problemas imprevistos. Por esta razón, a principios de junio la directora de obra, la arquitecta Lucía Araujo Castiñeiras presentó un modificado del proyecto, en el que explicaba las incidencias detectadas y solicitaba una ampliación del plazo de ejecución de dos meses.

Vecinos y comerciantes de Clara Campoamor han manifestado en más de una ocasión su malestar por las incidencias detectadas en la obra y el ritmo de los trabajos. En este sentido, reclamaron mayor celeridad a la empresa y al Concello, por la incomodidad que les supone una obra de esta envergadura y los perjuicios derivados de la menor afluencia de gente a las tiendas por las vallas. FARO trató de recabar ayer más detalles del Ayuntamiento, pero sin éxito.

Imprevistos detectados

En la junta de gobierno del pasado lunes se aprobó formalmente el nuevo proyecto, con la ampliación del presupuesto y del plazo de ejecución. En el documento se explica que, «tras inspeccionar la zona una vez que se pudo realizar la limpieza de pozos y algunas catas nos encontramos con que el planteamiento inicial para la evacuación de pluviales no podía ser posible ya que las cotas actuales del terreno y las conexiones existentes no nos permitían utilizar el tubo con la sección inicial de diámetro 600».

Esta situación, que se descubrió al levantar el pavimento, obligó a plantear cambios sobre la marcha. «Hemos optado por un cambio en el trazado de las pluviales y por una disminución de la sección de tubo», añaden, para explicar posteriormente que la nueva red, «en general se realizará en dos ramales, uno a cada lado de la calle, con un tubo de diámetro 400».

El proyecto modificado añade que al realizar las catas también se observó que, «la canalización general de saneamiento va muy cargada» y que «el material está llegando al final de su vida útil», por lo que consideraron que era necesario, «cambiar la canalización existente» y dotarla de más capacidad.

En tercer lugar, la arquitecta encargada de la dirección de obra ha señalado que, «al ser una zona muy conflictiva en tiempo de lluvia y al ver que en algunas zonas el nivel freático se encontraba en cotas superiores a las que se creían en un principio», se optó por emplear en la obra, «materiales más permeables» y por habilitar «una recogida subterránea con tubos de drenaje, para así poder canalizar las aguas y llevarlas al bombeo general para que se produzca una evacuación más rápida de las mismas e intentar evitar así las inundaciones que se han sucedido a través de los años en esta zona».

La iluminación

También se produce un cambio en el proyecto original en lo relativo a la iluminación pública. La dirección de obra explica que algunos edificios de la calle han hecho obras en sus fachadas, «sin haber contemplado la nueva ubicación de las luminarias y ahora no sería posible ubicarlas». Además, añaden los redactores, «otras edificaciones se han negado a la nueva colocación de las mismas».

Por ello, se explica en el informe que, «hemos realizado un nuevo estudio de iluminación en la que se han eliminado los elementos en fachada», y se ha solventado con el diseño de nuevas farolas y balizas.

Una vez la obra de Clara Campoamor esté terminada, habrá una nueva conexión de prioridad peatonal entre la plaza de Galicia y su entorno inmediato (Arzobispo Lago y Castelao por un lado, y Rey Daviña por el otro), y la salida de la ciudad hacia el mar.