Investigan el hallazgo de gran cantidad de cable de cobre tras un incendio

Un incendio en una nave abandonada de Cambados dejó ayer al descubierto una acumulación de gran cantidad de cable de cobre cuyo origen está en investigación. Y es que se estaba quemando con la evidente intención de desprenderlo de la cobertura plástica, no tendría relación con la propiedad y en el lugar no se halló al responsable.

El recinto forma parte de una instalación perteneciente a una antigua fábrica de tejas, que lleva años en desuso en Couto de Abaixo (Castrelo), y fueron sus vigilantes, vecinos de la zona, quienes alertaron sobre las 13.00 horas de que venían salir un espeso humo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del parque de Ribadumia, la Guardia Civil y la Policía Local de Cambados, que encontraron el origen en una especie de foso donde estaba ardiendo una cantidad muy importante de kilos de cable de cobre y de gran grosor.

Detalles

Según los servicios de emergencias, no había nadie en las inmediaciones que lo estuviera vigilando o que se hiciera responsable de la situación y tampoco tendría vinculación con la propiedad.

Así las cosas, se ha abierto una investigación y una de las principales hipótesis que barajaban ayer los investigadores es que se tratara de material obtenido, presuntamente, de manera ilícita y que se estaba quemando para retirarle el recubrimiento plástico exterior con el fin de quedarse con el material valioso.

También está por ver si el autor o autores lo dejaron encendido a propósito con el fin de regresar más tarde o si el fuego se les fue de las manos y se extendió fuera de este espacio.

Sea como fuere, los efectivos antiincendios tuvieron que equiparse para hacer frente al humo tóxico procedente del plástico quemado, como hacen habitualmente en este tipo de situaciones. El resto de la intervención para la extinción del incendio fue sencilla y el fuego se consiguió extinguir bastante rápido. Según los efectivos del dispositivo, no se produjeron daños importantes en esta nave.

Las instalaciones llevan muchos años sin actividad y solo tiene en pie un tramo del tejado y se quemó una parte de las tejas y la estructura. Se encuentra en una zona bastante apartada de esta parroquia cambadesa, casi pegada del mar.