El gato atrapado en Os Duráns ya está en libertad

Desde la semana pasada un pequeño gato de «unos cuatro o cinco meses», según Rebeca Caballero, una de las responsables de mantener al animal con vida, estaba atrapado en un garaje.Tras varios días cuidando de él a través de una rendija, el felino «consiguió salir ayer del encierro», asegura, «cuando el propietario salió a tirar la basura» tras su regreso vacacional.

