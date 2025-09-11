Fallece Baltasar Ozores, primo de la marquesa de Rubiáns

La iglesia parroquial de Santa María de Rubiáns acogerá hoy al mediodía el funeral por Baltasar Ozores Leyún, fallecido el martes a los 54 años. Baltasar Ozores era primo de la actual marquesa de Rubiáns, Beatriz Ozores y Rey, y nieto de Dolores de Urcola y de Zuloaga, marquesta viúda de Aranda y del Señorío de Rubiáns, y Grande de España, que falleció en agosto de 2007.

Baltasar Ozores fue velado durante el día de ayer en el tanatorio de Pompas Fúnebres de Arosa, en Rubiáns, donde su familia recibió numerosas muestras de afecto por la pérdida.

Baltasar Ozores arrastraba desde hace unos años problemas de salud.