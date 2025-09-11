Fallece Baltasar Ozores, primo de la marquesa de Rubiáns
Vilagarcía
La iglesia parroquial de Santa María de Rubiáns acogerá hoy al mediodía el funeral por Baltasar Ozores Leyún, fallecido el martes a los 54 años. Baltasar Ozores era primo de la actual marquesa de Rubiáns, Beatriz Ozores y Rey, y nieto de Dolores de Urcola y de Zuloaga, marquesta viúda de Aranda y del Señorío de Rubiáns, y Grande de España, que falleció en agosto de 2007.
Baltasar Ozores fue velado durante el día de ayer en el tanatorio de Pompas Fúnebres de Arosa, en Rubiáns, donde su familia recibió numerosas muestras de afecto por la pérdida.
Baltasar Ozores arrastraba desde hace unos años problemas de salud.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- Vecinos al rescate de un pequeño gato atrapado en un garaje en Os Duráns
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma
- La lonja se muda a Porto de Cambados