Detienen en Meis a un cambadés por un presunto delito de tráfico de drogas

La Guardia Civil de Cambados detuvo esta semana a un vecino de Cambados de 42 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras hallar en su poder una cantidad significativa de sustancias y dinero en metálico.

El Instituto Armado explica en un comunicado que fue interceptado durante un dispositivo operativo de personas y vehículos establecido el pasado miércoles 10 en Meis. Ahí fue cuando dieron el alto a un vehículo, encontrando en el interior de un bolso que «el conductor reconoce que es de su propiedad, 34.5 gramos de lo que resulta ser cocaína».

Se trata de un vecino de Cambados, de 42 años, con antecedentes por tráfico de drogas, y que además llevaba en el bolsillo de su pantalón, billetes de diverso valor, resultando la cantidad total de 957 euros.

Siempre según las mismas fuentes, se le informa de que está detenido por un presunto delito de tráfico de drogas, quedando posteriormente, después de realizar las correspondientes diligencias, en libertad en sede policial.

Las diligencias son puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cambados, donde tendrá que comparecer el detenido cuando sea requerido para ello.