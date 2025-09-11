Derriban el almacén de O Ramal tras la retirada de la cubierta con amianto

El viejo almacén de O Ramal ya es historia. La piqueta avanzaba ayer el derribo del inmueble, después de que una empresa especializada en trabajos con amianto procediese a retirar la cubierta. Esta demolición permitirá continuar con los trabajos de creación de la proyectada zona verde de O Ramal, un espacio que el Concello de Vilagarcía pretende que sea un nexo peatonal entre el parque Miguel Hernández y la playa de A Concha-Compostela y su paseo marítimo.

Por error, en el proyecto inicial de la zona verde no se incluyó la gestión del amianto de la cubierta del inmueble. Esto obligó a realizar un modificado del proyecto y a contratar la retirada del techo con una empresa especializada en la manipulación y gestión de materiales de construcción con amianto.

El Ayuntamiento de Vilagarcía adjudicó esta tarea a una firma de Vilaboa, Construcciones y Obras Rodríguez Metal, con un presupuesto de 19.000 euros y un plazo de ejecución de dos semanas.

El alcalde realizó la adjudicación por vía de urgencia a principios de este mes de septiembre, ya que los plazos del proyecto de O Ramal apremian.

Y es que salvo que el Ayuntamiento gestione algún tipo de prórroga, la actuación debería estar terminada antes del mes de noviembre, ya que se financia con fondos europeos y en la convocatoria de los mismos se incluye esa condición.