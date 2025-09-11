Condenado un hombre por apropiarse de dos excavadoras

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que no pagó las cuotas de alquiler de dos excavadoras y que se apropió de las máquinas cuando la empresa perjudicada resolvió el contrato y le exigió la devolución. Es considerado autor de un delito continuado de apropiación indebida, aunque lo absuelve del delito de desobediencia.