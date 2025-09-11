Condenado un hombre por apropiarse de dos excavadoras
O Salnés
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que no pagó las cuotas de alquiler de dos excavadoras y que se apropió de las máquinas cuando la empresa perjudicada resolvió el contrato y le exigió la devolución. Es considerado autor de un delito continuado de apropiación indebida, aunque lo absuelve del delito de desobediencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- Vecinos al rescate de un pequeño gato atrapado en un garaje en Os Duráns
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma
- La lonja se muda a Porto de Cambados