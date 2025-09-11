Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello no pujará por la nave de Alfageme y pide «sensatez» a Somos

El alcalde recuerda las limitaciones del suelo y no quiere «despilfarrar recursos»

Vista de antigaua nave de Alfageme en Ribadumia.

Vista de antigaua nave de Alfageme en Ribadumia. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Ribadumia

El Concello de Ribadumia descarta presentar una oferta por la antigua nave de Alfageme a pesar de su bajada de precio. De hecho, califica la propuesta del partido de la oposición de Somos de «incoherente», teniendo en cuenta las implicaciones urbanísticas de la parcela y otras cuestiones.

El alcalde, David Castro, asegura que durante estos años han pasado por el Ayuntamiento empresas preguntando por las condiciones de este suelo calificado como rústico común y de especial protección, sin olvidar que está en el espacio protegido de la desembocadura del Umia.

«Interesándose por lo que se puede o no hacer, pero no es una zona fácil, sino, ya estaría vendida. La oposición no debe saberlo o cree que se pueden despilfarrar los recursos públicos y desconoce las prioridades y necesidades que tiene Ribadumia», declaró el regidor.

Destacó que aunque el precio de salida puesto por el Igape de la Xunta haya bajado a 190.000 euros, cuando llegó a estar en 500.000 euros, a esta cantidad habría que sumar otras importantes cifras en la reconstrucción o la demolición para hacer cualquier otra cosa. «Le pido a la oposición que sea coherente, sensata, que tenga sentido común, y que se informe bien de las cosas antes de hacer propuestas poco formales», concluyó.

