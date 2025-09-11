El cine será el gran protagonista en A Illa proyectando cuatro películas

A Illa acoge la primera Semana de Cine na Arousa. Con entrada gratuita, el auditorio acogerá a partir del próximo jueves un cartel de cuatro películas de diferentes géneros durante la recta final de la semana.

La primera en emitirse será el filme de 1999 «Una historia verdadera» del estadounidense David Lynch. Se emitirá en versión original subtitulada a partir de las 21.00 horas. Sesenta minutos antes, tendrá lugar una sesión musical de Iván Vaseline, que representará varias melodías asociadas a Lynch.

La segunda jornada presentará «Sirat», original de este mismo año. La película del español Óliver Laxe se emitirá en dos sesiones, la primera a las 20.00 y la segunda oportunidad a partir de las 22.30.

Para la penúltima fecha la organización del certamen traerá «Antes de nós» a las 21.00, un filme que trata la historia del ilustre gallego Daniel Castelao. Se estrenó el pasado mes de mayo y la dirige la asturiana Ángeles Huerta.

Por último, el domingo cerrará el programa con “Mi vecino Totoro”, un clásico de la animación estrenado en 1988 a cargo del director japonés Hayao Miyazaki. Esta película contará también con una doble sesión, la primera a las 17.00 doblada en castellano y la segunda a las 19.00, en versión original subtitulada.