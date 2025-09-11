Las bibliotecas de O Grove lanzan su programa para apoyar la lectura

El Concello de O Grove iniciará en octubre una lista de actividades para el fomento de la lectura en sus bibliotecas.

Durante estas semanas se llevarán a cabo varias visitas escolares a la Biblioteca de O Grove y a la agencia de lectura de San Vicente.

Con estas «se busca acercar a los más pequeños a las bibliotecas de una forma divertida», conociendo las instalaciones y el funcionamiento de la misma.

También se ha creado el club de lectura «Café con libros» destinado al público adulto. Se estrenará el 9 de octubre y reunirá todos los jueves al grupo para debatir y comentar el mismo libro, en sesiones de una hora y media.

La versión infantil arrancará al día siguiente con la misma dinámica orientada a niños de 8 a 12 años cada quince días.

Hasta el mes de diciembre, todos los viernes de las 16.30 a las 18.30 horas, será el turno de «Bibliotequeando» orientado a niños entre 4 y 7 años con el objetivo de «llevar la lectura a los más pequeños de una forma amena y divertida para potenciar su creatividad e imaginación».

Por último, el 24 de octubre se celebrará el Día de la Biblioteca. Las actividades son gratuitas y para participar es necesaria la inscripción previa a través de su teléfono, correo electrónico o redes sociales.