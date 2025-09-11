La ampliación de pluviales en A Coca abre un mes «muy intenso en cuanto a obras»

La ampliación de la red de pluviales en la calle de A Coca ha comenzado y se extenderá «durante una semana aproximadamente», informan desde el Concello de Vilagarcía. Los trabajos se están realizando sobre un tramo de cincuenta metros, en la zona más próxima a la Laxe, en el cruce con la calle Arealonga.

El motivo de las obras es «eliminar una zona de estancamiento de agua que se forma cuando llueve con intensidad al carecer la misma de un sistema de desagüe», explican.

«Se trata de una forma de gestión directa en la que escuchamos, planificamos y damos la mejor respuesta», apuntó el alcalde, Alberto Varela, sobre la actuación consensuada con los colectivos vecinales de As Carolinas.

Desde Ravella recuerdan que se espera un mes «muy intenso en cuanto a obras», con trabajos de gran importancia previstos hatsa finales del mismo.

La ampliación de saneamiento en Carril, Os Duráns, Torre de Guillán y Muíños de Cea, que «previsiblemente será adjudicada ya en octubre». Estas inversiones cuentan con un presupuesto cercano a los 400.000 euros.