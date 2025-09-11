Absuelven al conductor de un bus escolar de Arousa acusado de abusar de menores
El tribunal sentencia que los testimonios de las denunciantes «son imprecisos»
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a un conductor de autobús escolar acusado de cometer abusos sexuales sobre cuatro chicas, menores de edad.
El tribunal indica que los testimonios de las denunciantes «son imprecisos» y los hechos relatados «improbables», ya que, aunque las niñas contaron que el acusado se sentaba a su lado durante los trayectos en el autobús y abusaba de ellas, la Audiencia explica que ningún usuario de los que estaban allí presentes, ni la cuidadora que siempre los acompañaba, corroboran sus declaraciones.
Además, añade que las restricciones por Covid vigentes en ese momento y la duración tan corta de la operación subida al vehículo ponen en entredicho los hechos denunciados.
El acusado siempre negó los hechos y el Ministerio Fiscal pedía para él una pena que suma 16 años de prisión.
