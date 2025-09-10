La Xunta responsabiliza a Ravella del cierre del albergue y le exige el arreglo

Turismo de Galicia reclamó ayer al Concello de Vilagarcía la reparación de la cubierta del albergue de Carril que está provocando los desprendimientos que obligaron a cerrarlo el viernes por seguridad. Considera que es de su responsabilidad como propietario del edificio y defiende que cuando asumió la gestión lo hizo «de buena fe, bajo la presunción de que estaba libre de defectos».

Cuando procedió a esta interrupción cautelar del servicio, el organismo autonómico aseguró que aún estaba pendiente de un informe final para tomar decisiones. Pero ayer mismo ya lo tenía en su poder y se lo adjuntó a Ravella con su requerimiento. Procede de una empresa externa especializada y señala la presencia de «deficiencias» y «un proceso de fisuración, provocando el desprendimiento de cascotes», pero además, según las mismas fuentes, no descarta que se sigan produciendo.

Turismo de Galicia recalca que «existían con anterioridad a la cesión del inmueble» y que «no eran aparentes ni detectables en una inspección ordinaria y reducen significativamente la seguridad y uso como albergue de peregrinos», pero también se descarga de toda responsabilidad, pues asegura que en los dos meses de funcionamiento, se ha hecho «un uso normal». De hecho, considera que responden a «vicios ocultos graves» de la construcción y por ello le reclama el arreglo.

Está por ver la respuesta del Concello, que, cuando tuvo conocimiento del cierre, no cerró la puerta a una colaboración, pero siempre a la espera de conocer los detalles, pues el alcalde aseguró haberse enterado por los medios.

El caso es que este proyecto no deja de ser fuente de polémica. El PP recordó ayer que Ravella estuvo a punto de perder los 600.000 euros de fondos provinciales concedidos para su construcción. «El gobierno local con la expresidenta provincial llegaron a visitar el fin de obra con los obreros dentro», destacó, acusando al Ejecutivo de Alberto Varela de «despreocuparse» y de tener que «acelerar» los trabajos para mantener la financiación.

«Llegaron incluso a insultarnos cuando advertíamos de que la obra sufría retrasos y cuestionábamos la calidad de la construcción. Lamentablemente, hoy la realidad demuestra que teníamos la razón», añadió el grupo de Ana Granja.

Asimismo, el principal partido de la oposición acusó al gobierno de no ser diligente, pues la Xunta «advirtió de que presentaba deficiencias que debía resolver antes de su apertura, aún así, el gobierno de Varela lo cedió con evidentes deficiencias». De hecho, le parece una «vergüenza» que tras dos meses abierto y casi tres desde su finalización, pase esto y exige explicaciones: «No podemos normalizar que toda las obras que hacen tengan defectos y gasten así recursos públicos».