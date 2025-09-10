Treinta valgueses deleitan con su música actuando en Braga
Los individuos de la Escuela de Música de Valga vivieron una semana de melodías y aprendizaje en el país vecino
La Escuela de Música de Valga mudó su actividad a Braga durante la semana pasada. Se trata de la vigesimosexta edición del campamento musical de verano, una iniciativa en la que sus miembros comparten acciones formativas, culturales y de ocio.
Unos treinta valgueses partieron en autobús hacia la ciudad portuguesa, pernoctando en la Pousada da Xuventude. Allí realizaron ensayos de la Sinfonía número nueve «Del nuevo mundo», de Antonín Dvořák.
Durante su estancia tenían previsto ofrecer dos actuaciones, pero una de ellas tuvo que ser suspendida tras el luto oficial decretado en el país luso después del accidente del funicular en Lisboa.
Además, aprovecharon su paso por Braga para conocer algunos de los monumentos más importantes de la ciudad, como la catedral, la más antigua de Portugal.
También visitaron el Santuario del Bom Jesus do Monte, con su escalinata barroca, desde donde disfrutaron de unas hermosas vistas panorámicas.
