La Sociedade Filarmónica cita a las grandes orquestas gallegas en Vilagarcía

La Sociedade Filarmónica de Vilagarcía celebra su primera década de vida con un programa de siete días de conciertos que incluye la actuación de las agrupaciones estrella en Galicia.

Se trata de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Lucas Macías, y la Real Filharmonía, con la violinista francesa Amandine Beyer a la cabeza, que actualmente reside en Vigo.

La asociación vilagarciana prepara otros cinco conciertos de música de cámara que comenzarán el 17 de octubre y se extenderán hasta el mes de mayo.

La entrada es gratuita para los socios, mientras que el público general pagará entre 5 y 20 euros.

El primero de ellos será el del Cuarteto Casals «formación reina de la música de cámara, de hecho fueron Premio Nacional de Música», comentó Pablo Vidal, asesor musical y profesor de violín.

Tendrá lugar a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal y serpa de acceso gratuito.

Para el 20 de noviembre, llegará el turno de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que junto al concierto de la Real Filharmonía, tendrá un precio especial de cinco euros. Esta última agrupación actuará el 20 de marzo.

Entre ambas tendrá lugar «un concierto exclusivo para miembros, por el que recomendamos a la gente que se hagan socios», declaran desde la asociación.

Se trata de la actuación de piano de Thomas Enhco en el Pazo do Castriño el 12 de diciembre que presentará una exhibición sorpresa.

Actuaciones de alto nivel

A la vuelta de las fiestas, la programación volverá el 28 de febrero con el estreno en Galicia de Hera Park, «una auténtica diva de la ópera que, para que nos hagamos una idea, está ahora mismo trabajando en la de Nueva York», exclamó Vidal.

Alexis Cárdenas, Jorge Glem y Elvis Martínez traerán sus ritmos latinoamericanos al Auditorio Municipal el 24 de abril.

El objetivo es «rendirle un homenaje a la conexión histórica que existe entre Galicia y América Latina», según explicaron desde la Sociedad Filarmónica.

El ciclo de celebraciones pondrá el broche final con el «Curtis on tour» el 20 de mayo con las actuaciones de Liza Ferschtman y Benjamin Hochman, que visitarán Vilagarcía gracias a una beca del Curtis Institute de Filadelfia.

El director general de Cultura, Anxo Lorenzo, señaló la importancia de «mantener activas este tipo de asociaciones de música clásica en localidades más pequeñas».

Este es el caso de Vilagarcía, que «acogerá una programación de aniversario a la altura, que seguro disfrutaremos mucho» añadió Lorenzo sobre la celebración de la primera década de actividad de la Sociedade Filarmónica.

Uno de los aspectos más destacados de la programación presentada por la asociación es, sin duda, lograr traer a las dos corporaciones más destacadas de la música clásica gallega.

La Real Filharmonía de Galicia también estará de aniversario en 2026, cumpliendo 30 años y viendo a la asociación vilagarciana como «un referente por su trabajo duro», expresó Sabela García.

Además, anunciaron el concierto y la charla de «Dani Aiwa», un músico invidente especializado en Jazz en el Conservatorio Superior, que visitará algún centro escolar del municipio.